“Єдиний вихід для мене — чекати обміну. Відмовлятися від українського громадянства я не буду”: історія цивільного полоненого

Українці нині воюють не лише за територію — ми боремося за право на життя та існування нації як такої. Російські окупанти постійно наголошують: прагнуть “розв’язати українське питання”, як це робили й в інших суверенних державах.

Під час війни найбільше страждає цивільне населення. Особливо на територіях, що не підконтрольні Україні: ними росіяни прикриваються, їх незаконно депортують та беруть у полон. Найгірше саме те, що кількість таких осіб дуже важко встановити.

“Якби ти був азовцем, ми б тебе розстріляли”

Артема Кобилівського у полон взяли представники так званої ДНР. Його дружина Альона відверто розповіла, що саме діється у російському полоні та для чого вони викрадають цивільних українців.

З її розповіді ми розуміємо, що росіяни карають українців лише за національність та приналежність.

Альона та Артем познайомилися шість років тому через соціальні мережі. Хлопець з 18 років брав участь у бойових діях в АТО та ООС, був командиром відділення і навіть отримав контузію під час боїв.

Перед початком повномасштабного вторгнення Артем Кобилівський планував вивезти дружину з донькою з Маріуполя, а сам хотів податися на захист рідної Миколаївщини.

24 лютого вони сім’єю поїхали до селища Ялта, бо там мало бути спокійніше. Однак наступного дня туди завітали представники так званої ДНР, забрали чоловіка для “проходження фільтрації”. Повністю роздягли та оглянули його, на очах у дворічної доньки повели в автівку.

— Через пів години я зателефонувала Артемові, якийсь чоловік відповів: “Не переживайте, за годину буде вдома”, і більше телефон не відповідав. У пошуках чоловіка я поїхала до сільради та побачила його там. Через три години всіх затриманих вивели на вулицю — до автобусів, — пригадує Альона.

Коли жінка підійшла до чоловіка, вони поговорили й Артем сказав: “Йди до дитини, будь із нею”.

Відтоді почалися вічні перевезення Артема: спочатку його відвезли в Мангуш у райвідділ, далі — у Докучаєвськ, а за деякий час дружина почула від людей, що Артем — в Оленівці.

Для того, щоб переконатися, чи це дійсно він, я попросила, щоб він щось написав. Згодом мені передали записку, написану його рукою: “Живий, здоровий, люблю вас дуже. Артем”. Ця записка й досі зберігається у моїх батьків в селищі Ялта, а її світлину я ношу з собою в телефоні.

Альона пригадує, що “денеерівці” забирали всіх, хто проходив військову службу. Артему вони якось сказали, що якби він був з Азову, то його б розстріляли одразу.

Росіяни казали, що колишніх військових не буває

Дружині не давали точних даних про місцеперебування її чоловіка. Не допоміг навіть адвокат, якого жінка знайшла у Донецьку. Він лише зміг дізнатися, за якою статтею чоловіку інкримінують затримання — Артема підозрювали за 229 статтею, тобто у тероризмі.

Потім з нього зняли звинувачення і надали статус військового полоненого, попри те, що чоловік був цивільним.

— Я довго перебувала в окупації, бо вірила, що його випустять, тож не могла покинути. Коли його перевели з Оленівки, то постійно перебувала в пошуку, проходила так звану “фільтрацію”, щоб мати доступ до його справи. Я ставила питання: Чому, якщо на людині немає жодних звинувачень, ви його тримаєте?”, — розповідає Альона Кобилівська.

З її слів, росіяни говорили, що війна почалася ще у 2014 році, а колишніх військових — не буває. Жінка зверталася до Міністерства юстиції РФ, де їй повідомили, що Артема вже перевезли до Горлівки.

За весь цей час я писала дуже багато звернень, але вони не можуть надати відповіді на найпростіші запитання. Чого від них можна очікувати?

Дотепер Артема утримують в одній із колоній на території так званої “ДНР”, у Горлівці, Калінінська колонія 27.

Альона виїхала з окупації, тож листи йому пише її мама з тієї ж Ялти. Чоловік у своїх листах зізнається, що навіть якщо росіяни захочуть відпустити його, тоді для цього потрібно буде відмовитися від українського громадянства. А він цього робити — не хоче й не буде

Єдиний вихід для мене — це обмін і повернення до тебе, — пише Артем.

Нині жінка стукає у всі двері, аби її чоловіка могли повернути додому. Донька чекає на тата та радісно реагує на фото, де він зображений.

— Немає ніякого процесу (повернення цивільних полонених — ред.), бо за понад рік полону не створено належного механізму з повернення цивільних. Наша сторона не може повернути цивільних, терміну на їх обмін немає, тому що, згідно з Женевськими конвенціями, країна-агресор не має права брати у полон цивільних.

Їх можуть лише повернути, але донині незрозуміло, яким чином, — каже Альона.

Чому цивільні є найбільш незахищеною групою населення під час війни та для чого росіяни тримають їх у заручниках, ми пояснювали в нашому іншому матеріалі.

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Фото: #Букви