Розповіді

“Єдиний вихід для мене — чекати обміну. Відмовлятися від українського громадянства я не буду”: історія цивільного полоненого

Вікторія Мельник, редакторка сайту 19 Травня 2023, 13:00
Артем Кобилівський

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