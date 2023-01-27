Від в’язаних пінеток та листа плакали навіть чоловіки… Історія німецької бабусі, яка розчулила українців своєю добротою

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Марія Малевська, регіональна журналістка програми Вікна-новини 27 Січня 2023, 18:00
Гілдеґарда Рідель

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