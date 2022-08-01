Надає допомогу за протоколами MARCH, але мріє розвивати освіту для українських дітей. Історія парамедикині з фронту

Війна стосується кожного, тож за нашу свободу борються як чоловіки, так і жінки. Вже розпочався шостий місяць, як наші героїчні українки доводять, що вони вправно володіють зброєю та рятують життя.
Ця історія про парамедикиню Ірину Цибух, яка має позивний Чека. Вона з командою евакуює поранених бійців з поля бою та надає повноцінну медичну допомогу.
Ірина того дня була у Краматорську. Там вона мала презентувати свій фільм про дітей з Луганської та Донецької областей. Жінка піклувалася про те, щоб діти навіть у віддалених куточках України мали якісну освіту та розвинуту інфраструктуру. Тож своїм фільмом хотіла привернути увагу до цієї проблеми.
— Планували показати фільм у Сєвєродонецьку, потім — у кінотеатрі Жовтень у Києві. Але повномасштабна війна все змінила. Зараз майже всі населені пункти, про які йдеться у фільмі, окуповані Росією, — зазначає Ірина.
На початку повномасштабної війни жінка замислилася, де вона може бути найефективнішою. Тоді зрозуміла, що працюватиме парамедикинею.
Я вмію робити все за протоколом MARCH і надавати допомогу за найвищими стандартами американських бойових медиків, — наголошує жінка.
Я вмію робити все за протоколом MARCH і надавати допомогу за найвищими стандартами американських бойових медиків, — наголошує жінка.
Ірина та її команда працює з морськими піхотинцями. Жінка захоплюється роботою військових, адже вони виконують надскладні операції та звільняють окуповані території.
— Я завжди розраховую на те, що мій день пройде без жодного пораненого. Проте зараз дуже активна фаза на фронті, і ми два тижні безупинно чергуємо без відпочинку, — розповідає Ірина.
Жінка каже: коли повідомляють про пораненого, виїжджають на локацію, надають першу допомогу. Потім евакуюють бійця у більш безпечне місце і стабілізують. Далі вже довозять до лікарні.
Також Ірина зазначає, що не стикалася з гендерною дискримінацією на службі, і додає: після першого бою повага перестає бути гендерним питанням. Жінка швидко знайшла спільну мову з військовими і почала співпрацю. Вона показала морським піхотинцям, на що здатна, адже евакуювала поранених просто під обстрілами.
Я не відчувала жодного разу, що у мені сумнівалися через те, що я дівчина.
Я не відчувала жодного разу, що у мені сумнівалися через те, що я дівчина.
Ірина каже, що до неї ставляться як до сестри, а також бійцям важливо подякувати їй після бою.
Війна сильно вразила Ірину вседозволеністю.
— Росія застосовує все — окупанти спалюють землю і винищують цілі села і міста. Потім приходять до місцевих, що вижили, й вимагають в них їжу, — каже Ірина.
Парамедикиня розповіла, що не лишають байдужими й мирні мешканці, які просто благають не лишати їх російським військовим.
Вражають бійці, які безстрашно вступають у бій, а отримавши поранення, крізь крик знаходять в собі сили жартувати зі мною під час евакуації, — каже жінка.
Вражають бійці, які безстрашно вступають у бій, а отримавши поранення, крізь крик знаходять в собі сили жартувати зі мною під час евакуації, — каже жінка.
Також Ірина до глибини душі захоплюється відданістю бійців, з якими вона служить та рятує життя іншим.
Жінка вважає головним завданням рятувати тих, хто бореться за Україну. Адже який сенс брати участь у міжнародних чи грантових проектах, щоб відбудовувати інфраструктуру України, якщо її може не бути? Інше, що підтримує бойовий дух Ірини — люди.
— Морські піхотинці — це надзвичайні бійці, з якими честь іти в бій і заради яких я ризикую життям. Це люди, яких не хочу підвести. І побратими, які загинули — хочу, щоб вони пишались подругою Чекою, — каже Ірина.
Сумно, що для національного становлення нам довелося переживати війну, покидати свої домівки або їхати на фронт.
Сумно, що для національного становлення нам довелося переживати війну, покидати свої домівки або їхати на фронт.
Проте дівчина вважає, що саме це допомогло українця зрозуміти, хто вони є насправді. Адже ніхто себе так добре не розумів, як зараз. Ірина впевнена — в нашої країни велике майбутнє. Вона вірить, що війна закінчиться нашою перемогою і тоді кожен зможе реалізувати себе. Адже, на її думку, щасливе й світле майбутнє для країни — це коли громадяни можуть стати тими, ким хочуть бути.
Ірина наголошує: любила Україну ще до війни, тож у майбутньому хоче жити саме тут і розвивати освіту й можливості для українських дітей.
— Я б дуже хотіла, щоб світ цінував подвиги українців, тому що це один з найкращих світових прикладів того, як люди відстоюють свою свободу. Ми боремося за демократію, рівність, свободу й за те, щоб бути вільними людьми в Україні. За це віддаємо своє життя. Я б дуже хотіла, щоб усі це усвідомлювали, — наголошує Ірина.
— Я така ж молода дівчина, як будь-яка у Франції чи Іспанії. Ми відрізняємося тільки тим, що на нашому кордоні тоталітарний режим, котрий напав на країну, яку я дуже люблю, — каже Ірина.
Вона наголошує, що хоче жити саме в Україні. Через це й боронить свою державу і готова віддати життя, щоб в України була воля.
Українські жінки стоять пліч-о-пліч з чоловіками у цій війні, демонструючи свої вміння та заслуговуючи на повагу. Раніше ми розповідали історію командирки взводу Юлії Микитенко, яка впевнена, що війна не має гендеру.
Фото: Elle / Юлія Фобія, Юлія Кочетова
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