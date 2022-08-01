Розповіді

Надає допомогу за протоколами MARCH, але мріє розвивати освіту для українських дітей. Історія парамедикині з фронту

Богдана Макалюк, редакторка сайту 01 Серпня 2022, 12:00
Історія парамедикині Ірини Цибух, яка рятує життя на фронті

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