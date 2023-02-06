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Хороший співрозмовник, продавець, але не психолог. Історія бармена про роботу та професійні якості

Богдана Макалюк, редакторка сайту 06 Лютого 2023, 13:30
Міжнародний день бармена: Андрій Фокін розповів про роботу під час війни
Фото: Instagram, Pexels

Ексклюзиви
Хороший співрозмовник, продавець, але не психолог. Історія бармена про роботу та професійні якості
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Хороший співрозмовник, продавець, але не психолог. Історія бармена про роботу та професійні якості
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