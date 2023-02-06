Хороший співрозмовник, продавець, але не психолог. Історія бармена про роботу та професійні якості

Вони з посмішкою зустрічають тебе на барі та готові дивувати найсмачнішими коктейлями. Сьогодні, 6 лютого, відзначають День бармена. Ця професія з’явилася понад 100 років тому.

Раніше це були окремі заклади, зараз бар може бути у різних кафе та ресторанах. Тож якщо ти завітаєш сьогодні до бару чи іншого закладу, не забудь привітати бармена з професійним святом.

Вікна поспілкувалися з барменом Андрієм Фокіним про професію та роботу під час війни.

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Батьки Андрія мали кафе у невеликому містечку, тож хлопець виріс в атмосфері гостинності. Але вирішив стати барменом випадково. Він збирався їхати працювати помічником бармена у США, але отримав відмову у візі.

Тоді вирішив попрацювати барменом у Києві. Але робота у звичайній піцерії було не те, чого він хотів. Андрій пішов на курси, і там у нього вдихнули любов до барної справи.

— На курсах розповіли про барну культуру, якою вона може бути, чим відрізнятися. Зрозумів, що у цій сфері можна побудувати кар’єру і класно жити, роблячи те, що тобі подобається, — каже він.

Про якості бармена

Андрій упевнений, що найголовніше — гостинність. Крім цього, бармен має бути товариським, толерантним та відповідальним.

Дуже мало відповідальних барменів, на жаль. Ми несемо відповідальність за того, кому наливаємо, — говорить Андрій.

У фільмах розмова з барменом допомагає розкрити характер головного героя. Адже він розповідає про свої проблеми, а бармен разом із коктейлями подає ще й мудрі поради. Через це можна подумати, що бармени мають бути своєрідними психологами. Андрій певною мірою з цим погоджується, але вносить свої уточнення.

— Тут більше не психологія. Ти просто маєш бути хорошим співрозмовником, продавцем, але не психологом.

Ти маєш розуміти людину: хто вона, чому вона перед тобою, розуміти її стан.

Бувають гості, що й виливають душу. Ти з часом пристосовуєшся, адаптуєшся і пропускаєш це крізь себе, — ділиться бармен.

Він каже, що дійсно є люди, які дуже багато говорять за барною стійкою. У вечір знайомства вони можуть розповідати про всі свої проблеми. Проте зазвичай ці люди залишають хороші чайові.

Про коктейлі

Андрій каже, що є 69 класичних коктейлів, затверджених Міжнародною асоціацією барменів. Їх можна вивчити, працюючи за будь-яким баром.

— У кожному барі вони є, наприклад Negroni чи Aperol Spritz. Але у кожному барі, де я працював, завжди була індивідуальна авторська карта.

Це були авторські коктейлі з баченням бар-менеджера та варіації на класику. Тобто в коктейлі Negroni ми змінюємо кілька інгредієнтів та додаємо більше сучасності. Це стає своїм баченням класики, — пояснює він.

За його словами, українці здебільшого полюбляють кисло-солодкі напої — категорія коктейлів Sour. Наприклад, Wishkey sour, Margarita, Daiquirí тощо. Також авторські sour-котейлі.

— Вони мають бути кисло-солодкими, деколи з білковою пінкою, деколи без. Як мінімум у Києві такі коктейлі найпопулярніші, — каже Андрій.

Бармен говорить, як правильно пити коктейлі: якщо в напої є лід, то його має бути повний бокал. Так коктейль буде холоднішим і менше змінюватиме смак.

Про роботу бармена

Робота бармена має свої складнощі. Андрій каже, що спершу незвичними є графік, незрозумілість, нечіткість. Але потім вони стають твоїм способом життя.

— Цікаво також те, що ти працюєш, коли всі відпочивають.

Ти даруєш радість своїми напоями, коктейлями, працюючи за барною стійкою у той момент, коли всі відпочивають, — пояснює хлопець.

Крім того, свята, як-от, 14 лютого чи 8 березня, ти проводиш на роботі, бо це пікові дні. А хотілося б бути з дівчиною чи в гостях у мами. Але Андрій каже, що з часом можна звикнути й готувати до цього дівчину.

— Для мене найскладніше в роботі — це відсутність стабільності. Я не про стабільність у графіку чи щось таке. Події, які відбуваються у світі останні два – три роки, дуже сильно впливають на нашу роботу та розвиток, — пояснює Андрій.

Хлопець каже, що робота під час війни змінилася, особливо через комендантську годину.

— Цього літа мусив людей вже просто виганяти з бару о 22:00, бо треба ще доїхати додому. Це не дуже приємно.

Робота стала не такою веселою, усі люди сумні. Вони можуть посміхатися, але в них сумні очі.

Зараз у країні сумно, триває війна. Багато українців гинуть. Наші люди не можуть зараз так веселитися, як до повномасштабного вторгнення, — наголошує Андрій.

Мало не щодня ми заходимо до кав’ярні по гарячий напій та спілкуємося з баристою. Раніше бариста розповів, що треба знати про каву: види зерен, обсмажування, напої. А також поділився особливостями роботи.

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