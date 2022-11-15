На документи йде десь 60% часу: як працює благодійний фонд Повернись живим — історія робочого дня Тараса Чмута

Благодійний фонд Повернись живим, здається, завжди був у центрі уваги серед військовослужбовців. Усі знали, до кого потрібно звернутися за допомогою. Не змінюються традиції й зараз.

Проте мало хто задумується, що у попередні два роки перед початком повномасштабної війни благодійні надходження почали значно зменшуватись. Само тоді фонд очолив ветеран, колишній морський піхотинець Тарас Чмут.

Зараз це ім’я знає практично кожен українець та кожна українка, особливо після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Тоді ж і змінилися тенденції у благодійному поповненні рахунку Повернись живим. У перші дні вдалося зібрати мільярди гривень, розповідає Тарас Чмут журналістам Української правди.

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А його підопічні, які стоять на перекурі у внутрішньому дворику фонду, додають, що потрібно було бачити, що відбувалось у цих стінах у перший час після початку повномасштабної війни.

У лютому – березні що тут діялося! Хто сюди тільки не приходив: ЗСУ, ГУР, Альфа, СБУ, навіть президентська охорона щось у нас брала.

Зараз життя у фонді доволі налагоджене. Столичний офіс намагається навіть прилаштуватись до відключень світла. А поки електроенергії немає, голова Повернись живим Тарас Чмут вирушає на зустріч із представниками ГУР.

Багато про конфіденційні розмови не розповідає, а лише пояснює, що у такий спосіб вдається планувати бюджет та узгоджувати закупівлю усього потрібного для української армії. Про наступний проект Тарас Чмут лише говорить, що він буде глобальним та здатний стратегічно вплинути на хід війни.

Для спілкування з представниками сектору безпеки у фонду є відповідні люди — керівник військового відділу Андрій Римарук та менеджер по роботі з військовими Олексій Безручко. Сам Тарас Чмут береться вирішувати лише глобально-концептуальні питання або ж ті, що його особисто зацікавили.

Після ранкових зустрічей голова фонду приїжджає в офіс, щоб спершу дізнатись, у якій кав’ярні сьогодні можна купити каву. Вже пізніше він може почати невеличку нараду щодо оперативної ситуації в Україні з керівником аналітичного відділу Антоном Муравейником, який має значний досвід у розвідці.

Загалом Тарас Чмут пояснює, що аналітики фонду займаються звітами, дослідженнями та рекомендаціями, що можуть впливати на безпекову ситуацію в країні.

На цьому прикладі вже бачите, що ми не звичайний фонд, який купив, зібрав і відвіз. Ми працюємо комплексно.

І щоб робити свою справу добре та забезпечувати усім необхідним військових, доводиться тримати баланс (здебільшого баланс картки) на відповідному рівні. Це потрібно, щоб за першої ж нагоди придбати, наприклад, зброю одразу і не чекати на неї роками.

Час від часу з’являється вікно можливостей придбати якусь серйозну зброю, поки її не забрали інші країни. Так ми застрибнули у вікно з Baykar.

Як тільки закінчується одна нарада, починається інша. Так після оновлення інформації щодо бойових дій на українській землі можуть іти слідом розмови про ветеранські програми.

У безлічі зустрічей можна загубитись, як і на одному з поверхів офісу, де зберігається чимало\коробок. У тому самому місці часом працюють тренери снайперів, спеціалізованої інженерної підготовки, БПЛА, та ГРК ARMOR.

Можна лише здогадуватись, скільки часу і сил вони віддали новим спеціалістам. Наприклад, снайперів раніше могли готувати роками, розповідає інструктор зі снайпінгу Руслан Шпакович.

Та найбільше часу займає робота з документами. Іноді голові фонду Тарасу Чмуту доводиться все ж таки полишити зустрічі, щоб просто встигнути підписати усі необхідні документи.

На документи в мене зараз іде десь 60% мого директорського часу. Дуже багато — на військовому департаменті Андрія Римарука, думаю, десь 70% це забирає його особисто часу.

А після цього знову зустрічі, цього разу з військовими, щоб визначити, що необхідно задля забезпечення боєздатності підрозділу. Десь у цьому вирі розмов та паперів Тарас Чмут знову встигає прихопити з собою кави та повернутися в офіс. Та коли ж буде закінчення робочого дня? Невідомо, можливо, після перемоги.

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