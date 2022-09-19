Розповіді

Один з атлантів контрнаступу: хто такий Олександр Сирський та за що ми повинні йому подякувати

Вікторія Мельник, редакторка сайту 19 Вересня 2022, 10:00
Олександр Сирський
Фото: Армія.Inform

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