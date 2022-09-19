Один з атлантів контрнаступу: хто такий Олександр Сирський та за що ми повинні йому подякувати

Його заслуги визнавали в Міноборони України. Про вдачу говорили так: педантичний та вдумливий, один із тих досвідчених офіцерів, які готуються до всіх непередбачуваних обставин. Український воєначальник, який уже вісім років керує обороною країни на різних рівнях — Олександр Сирський.

Генерал-полковник, атлант контрнаступу та начальник штабу АТО

Олександра Сирського вважають співавтором тих воєнних перемог, які здобули наші воїни на Сході країни. Міноборони називає його одним із “атлантів, що тримають операцію на своїх плечах”.

Його пророчі слова здаються сповненими магії, але насправді устами Сирського завжди говорить досвід та вміння прорахувати всі кроки наперед.

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Це саме він підіймав українських стяг над Балаклією, а уже наступними днями був на церемонії на честь звільнення Ізюма, про яке він ще кілька днів тому говорив.

Сьогодні навколо його імені шириться багато чуток та пліток. Хтось надає цій постаті суперсил та нагороджує надто сильним впливом у військово-політичних колах. Насправді ж усі рішення стосовно контрнаступу ухвалювалися колективно.

Сирський — командувач сил оборони. Якщо оцінювати за результатом, то це дуже високий рівень управління. Безперечно, це майстерна операція, — прокоментував результати операції Юрій Бутусов.

І це справді так: саме на Київському напрямку оборона столиці впала на плечі Олександра Сирського.

За блискуче відкидання росіян Володимир Зеленський навіть нагородив генерал-полковника званням Героя України.

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Роль Олександра Сирського у війні з Росією

Сам Сирський якось в інтерв’ю The Washington Post зазначив, що не вірив у велику війну з Росією. Попри це, як військовий, він виконав усе, що й мусив виконувати.

Завдяки тактиці Сирського росіяни не билися на підступах до столиці, а Київ суттєво не постраждав від обстрілів. Також саме він за тиждень до початку війни дав наказ вивести українську авіацію ЗСУ з місць дислокації та перекинути у більш неочевидні локації.

23 лютого до Києва було доставлено низку систем ППО. Оборону Києва було влаштовано якнайкраще у тих умовах та з тією зброєю, що була в Україні тоді.

Були, звісно, у генерала й критичні моменти: коли росіяни намагалися взяти Мощун. Тоді він думав: якщо не встоїть Мощун, то не встоїть і Київ. Але місто вистояло.

Олексій Резніков відзначив зусилля всього українського командування, а серед них — і Олександра Сирського.

Коли Київ більше не був під загрозою, генерал знову вирушив туди, де був попередні вісім років — на Донбас. На початку 2014 року Сирський обійняв посаду начальника штабу Антитерористичної операції.

Уже у 2019 році його призначили командувачем Сухопутних військ ЗСУ — цю посаду він обіймає дотепер.

Сирському ми завдячуємо також реформами у нашому війську.

Нині Україна знає не так багато своїх героїв, і на це є об’єктивна безпекова причина. Та після перемоги ми обов’язково дізнаємося імена тих, кому завдячуємо волею та власним життям. Серед них — дзюдоїст та герой України Вадим Зеленюк, який ціною власного життя наблизив нашу перемогу.

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