Пʼять років президентства Зеленського: як змінився наш очільник та яких змін зазнала Україна за його каденції

20 травня 2024 року спливло пʼять років, як Володимир Зеленський перебуває на посаді президента України. Обертаючись назад, може здатися, що президент Зеленський до та під час повномасштабного вторгнення — це дві різні людини.

Та реальність, з якою довелося стикнутися і президенту, і кожному громадянину та громадянці України, зробили трансформацію від колись впевненої віри в те, що якщо припинити стріляти, війна закінчиться, до неймовірно сильної оборони до останнього.

Раніше Володимир Зеленський був найбільш впізнаваним в Україні шоуменом та коміком. Нині ж увесь світ знає його як очільника країни у стані війни, який на дипломатичному рівні виголошує заяви, які інколи порівнюють до Черчилевих часів Другої Світової війни.

Якими були пʼять років президентства Зеленського, як змінився він та як змінювалася стратегія його правління, про його виконані та забуті обіцянки — розібрали далі у матеріалі.

Володимир Зеленський: пʼять років на посаді президента

Пʼяту річницю президентства Володимир Зеленський зустрів у країні, що вже понад два роки бореться з повномасштабним наступом росіян.

За законом, каденція президента в Україні триває пʼять років, однак саме через введення воєнного стану провести зараз планові президентські вибори просто неможливо.

Зеленський напередодні виборів на посаду президента у 2019 році був чи не найвпізнаванішим шоуменом. Той період запамʼятався українцям активними дебатами між Зеленським та ще чинним президентом Петром Порошенком: їхні відеовідповіді одне одному нарізали на меми, а дебати на стадіоні чи не єдині запамʼяталися українцям.

Передвиборча кампанія також запамʼяталася випуском серіалу Слуга народу — згодом таку назву отримала й партія президента. Ймовірно, саме вигаданий персонаж Голобородька, якого зіграв сам Зеленський, переконав українців, що за Зеленського варто голосувати.

Перемігши на виборах у 2019 році, Зеленський прийшов з абсолютно новою командою, частина якої викликала суперечливе ставлення не лише у народу України, а й у керівництва інших країн, зокрема США.

Нині у команді президента не залишилося практично нікого з тих людей, які прийшли з ним.

Його власна поведінка протягом каденції також змінилася: політологи її умовно ділять на ту, що була до 24 лютого 2022 лютого та після нього. У день початку повномасштабного вторгнення президент швидко зреагував на ситуацію, вийшов на звʼязок з українцями — і це була правильна стратегія.

Однак чи виконав президент свої передвиборчі обіцянки?

Найчастіше у цьому контексті йому згадують Велике будівництво, під егідою якого гроші та ресурси витрачалися на будівництво доріг, а не підготовку до повномасштабної війни. Також Зеленському закидають чи не найвищий рівень кумівства при владі, хоча його обіцянки були протилежні цій ситуації.

Серед позитивного: тут варто відзначити диджиталізацію нашої країни, роботу антиолігархічного закону, а головне — надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

Звісно, додатковим чинником в останньому стало повномасштабне вторгнення РФ до України, однак саме дипломатична команда із Зеленським очолила та тисне на цей процес.

Усі сильні та слабкі сторони команди Зеленського і його самого оголила пандемія COVID-19, коли Україна опинилася не лише у повній ізоляції, а й поставила на паузу бізнеси. Водночас Зеленський продемонстрував неабияку креативність, витривалість, енергійність.

До цього періоду ми відносимо й ковідну тисячу, й переформатування роботи в онлайн, і курйозні ситуації з масками, які президент повсякчас забував у кабінетах.

Однак чи не найбільш провальною операцією команди президента стала та, що заколисувала українців у переддень повномасштабної війни. Про шашлики у травні часто згадують й нині.

Володимир Зеленський під час війни в Україні

Половина каденції Володимира Зеленського припала саме на повномасштабну війну. Однак практично всі пʼять років свого правління він дотримувався власної лінії незгоди з усталеними порядками. Це проявлялося не лише в українському просторі, а далеко за межами рідної країни.

Так, саме напередодні та під час повномасштабної ескалації, Зеленський гостро реагував на мʼякі заяви західних лідерів та їхній страх перед Путіним.

Перед самим розгортанням ескалації, за 36 днів до цього, Зеленський припустився помилки зі зверненням до українців щодо травневих шашликів та свята Перемоги. Попри те, що Західні партнери попереджали про можливість російського вторгнення на більшу частину України, офіційні представники України відмовлялися і вірити в це та інформувати громадян.

Ймовірно, це було сподіванням повторення сценарію 2021 року, коли Кремль брязкотів зброєю на кордоні з Україною після обрання на посаду президента США Джо Байдена, але так і не рушив у наступ.

Та вже з першого дня нової ескалації, 25 лютого 2022 року, вийшовши на звʼязок із громадськістю, Зеленський почав нову стратегію свого правління. Відтоді його дійсно можна вважати одним із найпопулярніших політиків.

Одним із найважливіших досягнень Зеленського під час війни стало те, що він зумів згуртувати найбільшу в історії коаліцію союзників для України.

Однак за останній рік в Україні, на жаль, не зникла корупція. Так, можливо, старі олігархи та корупціонери виїхали з накраденими грошима за межі України, однак тут виросла нова генерація тих, хто не гидує красти кошти у країни в стані війні.

Варто також звернути увагу, що питання корупції всередині країни перестало бути суто внутрішнім: нині держбюджет поповнюється коштами Заходу.

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Цитати Зеленського, які запамʼятали усі

Кожен з нас президент. Не 73%, які за мене голосували, а всі 100% українців. Це не моя, це наша спільна перемога. І це — наш спільний шанс… Від сьогодні кожен з нас несе відповідальність за країну, яку ми залишимо своїм дітям, — 20 травня 2019 року. Я президент цієї країни, мені 42 рік. Я ж не лох якийсь, — 26 жовтня 2019 року. Не ми почали цю війну. Але нам її закінчувати, — 15 лютого 2020 року. I need ammunition , not a ride, — перші дні повномасштабного вторгнення. Ми ж завжди були такими… Ми завжди були сміливими. Найсміливішими у світі. Я в цьому впевнений. Бо хто ще робив би те, що роблять українці? — 7 квітня 2022 року. Ваші гроші — це не благодійність. Це інвестиція у глобальну безпеку та демократію, до якої ми ставимося найвідповідальніше, — 22 грудня 2022 року. І для цього сьогодні ми маємо жити за правилом: або ти працюєш, або ти воюєш, — 1 січня 2024 року.

Дізнатися біографію президента України Володимира Зеленського можеш за посиланням.

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