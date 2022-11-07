Пробігти від А до Я, щоб допомогти військовим — українізація бігу від #CreativeRunDvizh

Наша українська мова прекрасна, колоритна та милозвучна. А про її важливість задумався кожен(-на) українець(-ка), коли російські війська почали “визволяти” російськомовне населення.

Нашій мові присвячують пісні та вірші, а тепер — ще й символічний забіг до Дня української писемності та мови.

Втілить таку ініціативу засновних #CreativeRunDvizh в Україні Всеволод Севастьянов. Що це за проект, яка ціль ініціативи та як біг може допомогти військовим, читай далі.

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Про #CreativeRunDvizh

Цей авторський біговий проект з’явився три токи тому, коли пандемія та всесвітній локдаун зачинили всіх удома, а брати участь в офлайн-стартах стало неможливо.

Тоді Всеволод вирішив додати фарб та мотивації у свої щоденні пробіжки. Для цього він запозичив техніку створення GPS-малюнків, яка потребує не тільки навичок спортивного орієнтування, а ще й креативності.

Хоч вигадав цей метод не я, але всіляко його популяризую в Україні. Так я себе мотивую на створення нових маршрутів і щоденних тренувань.

Він почав вдивлятися у вулиці на Goole-картах і шукати знайомі форми, які б могли перетворитися у малюнок. Далі прокладав маршрут.

Після пробіжки отримував зображення у вигляді тварин, слів, техніки та геометричних фігур тощо, якими ділився на своїй сторінці у Facebook під хештегом #CreativeRunDvizh.

Так Всеволод хотів заохотити й інших людей не полишати улюблену справу і попри пандемію продовжувати бігати.

І справді, за три роки існування проекту #CreativeRunDvizh до нього долучалися знайомі з Маріуполя, Миколаєва, Полтави та інших міст.

Завдяки хештегу Всеволод знаходить малюнки навіть незнайомих йому людей в різних бігових спільнотах. Тож така ініціатива цілком прижилася у бігових колах українців.

Біг під час війни: як він може допомогти

Одразу після початку війни було важко знову вийти на пробіжку. Тільки на початку літа Всеволод спробував повернути цю приємну звичку у своє життя.

Думаю, багато хто й досі не наважився. Мовляв, це не на часі, є щось важливіше за біг або інший вид спорту. Повір, навіть 20-хвилинна пробіжка допоможе зібратися з думками та емоціями.

Для чоловіка біг, як медитація. Він дає час побути наодинці з думками та розставити пріоритети на найближчі дні й тижні.

Хоч під час повномасштабної війни систематизувати тренування стало набагато важче, а пробіжки відбуваються більш ситуативно, чоловік не полишив улюбленої справи. Він придумав, як біг може допомогти Україні.

Зараз Всеволод планує масштабувати проект, адже йому хочеться, щоб європейцям постійно нагадували, якою ціною зараз здобувається спокій у їхніх країнах.

Також він вирішив зробити особливий забіг до Дня української писемності та мови, щоб допомогти нашим військовим.

Особливий забіг від А до Я: допомога військовим

Зараз Всеволод особливо вдячний захисникам та всім українцям, які працюють і допомагають на своїх фронтах. Він стверджує, що ми всі неймовірні, сильні, хоробрі, добрі, завзяті та єдині, й у цьому наша сила.

Гуртом нам усе під силу. Зібрати сотні мільйонів гривень за добу після відеозвернення Сергія Притули? Збирати самотужки на автівки й волонтерити цілими днями? Можливо все!

Хоч на нас чекає ще багато роботи, не треба зупинятися. Адже попереду перемога та відбудова найкращої у світі країни — України.

Війна нагадала чоловіку, що варто цінувати кожну хвилину, бути поряд з рідними та робити все можливе, аби життя не проходило марно. А без військових, які дарують нам кожен день під українським стягом, цього всього не було б.

Тому Всеволод вирішив зробити свій внесок у допомогу та перемогу і висловити свою вдячність військовим так, як вміє найкраще.

Спортсмен поставив за мету пробігти символічний маршрут за будь-яких умов та погоди, де бігові малюнки набудуть форму літер українського алфавіту. Наразі він уже почав реалізовувати задум, а завершити планує до Дня української писемності та мови.











Ідея пробігти 33 літери прийшла ще минулого року, але у зв’язку зі станом здоров’я реалізувати тоді її не вдалося.

Цей маршрут, а точніше 33 невеликих маршрути, для мене є символом унікальності нашого народу, впевненості українців, віри в перемогу та великої вдячності всім захисникам та захисницям, які боронять нашу країну.

Та головною метою забігу стане збір 50 тис. грн на додатковий зимовий одяг для підрозділу брата Всеволода Севастьянова, який зараз боронить нашу країну.

Бігай та допомагай разом з #CreativeRunDvizh

Кожен українець може допомогти та підтримати ініціативу як словом, так і ділом з будь-якого куточка світу.

Ти можеш пробігти український алфавіт разом з Всеволодом. Для цього варто лише відкрити карту, прокласти в уяві маршрут, який нагадуватиме літеру, та пробігти його.

Зафіксувати результат та отриманий малюнок допоможе будь-який біговий застосунок, наприклад, Strava. Поділися ним у соціальних мережах із хештегом #біжуукраїнською і #CreativeRunDvizh.

За бажання ти можеш допомогти Всеволоду закрити його збір або задонатити на будь-який фонд, який допомагає військовим — це стане своєрідним подарунком до Дня української мови.

Якщо ж ти ніколи не бігав(-ла) у холодні пору року, але маєш бажання долучитися до ініціативи чи спробувати розпочати цю справу, то спортсмен дав професійні поради, які в цьому допоможуть.

Як бігати у холодну пору року

Розпочинати бігати в холодну погоду, можливо, не найкраща ідея, бо організму треба більше часу, щоб адаптуватися до погоди.

Та якщо ти вже вирішив(-ла) розпочати, то не забудь про правильно підібрані одяг та взуття. Це допоможе тобі не тільки бути витривалішим(-ою), а й збереже здоров’я.

Декілька шарів тонкого одягу краще зберігають тепло тіла, ніж один товстий шар. А якісні кросівки для бігу можуть вберегти твої стопи від болісних відчуттів і позбавити від проблем з хребтом у майбутньому.

Якщо ти займаєшся бігом уже давно, то якісне взуття допоможе тобі поставити нові рекорди.

Біг може допомогти впоратися з тривогою й екологічно випустити гнів. А як зняти стрес за допомогою дитячих забавок, читай у нашому матеріалі.

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