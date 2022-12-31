Сміливість як бренд нації, єдність як сенс життя — герої Вікон про те, у чому сила українців

Існує чимало історій і міфів про створення світу. Кожен народ уявляв цей таємний процес по-своєму.

Наші предки вважали, що під час створення світу Бог лишив собі особливу землю, щоб насолоджуватись та відпочивати на самоті. Однак вирішив віддати її українцям. Можливо, у цьому міфі полягає сутність та весь секрет того, звідки у нашого народу стільки сили пережити надтяжкі випробування.

Ось вже десять місяців увесь світ намагається зрозуміти та пояснити собі силу українського народу. Вікна протягом року спілкувались з кардинально різними, але однозначно унікальними особистостями, які й поділились своїми думками про силу українців.

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Американська співачка Брія Блессінг

Це ваша навіть не патріотичність, а впертість. Ви дуже сильний народ. І ви маєте свої цінності, й ви будете боротися до кінця за родину, навіть за сусідів.

Українська дизайнерка Валерія Гузема

Наша віра і відчуття того, хто ми є насправді, є нашою силою. Лише українці здатні на те, що ми робимо вже майже рік боротьби з ворогом.

Співак Алекс Громаковський (GREMO)

Сила українців в єдності. Таку згуртовану і сміливу націю важко знайти. Це, напевно, в крові кожного українця. Тут зараз енергетика нереальна, енергетика чогось більшого, ніж просто нації.

Українська військова Ірина Макодим

— Українці переживають ракетні удари, оплакують загиблих, прибирають пошкодження і йдуть далі працювати. Цих людей не залякати й не зупинити. Це захоплює.

Сила українців у їхньому унікальному характері, незламності, саркастичності та їхній організованій хаотичності.

Боєць Сил спеціальних операцій Богдан на псевдо Журба

Упевнений, що перелік надздібностей невичерпний, і кожного дня знаходжу цьому підтвердження. Але наразі дуже важливе відчуття надійної підтримки та тилу.

Молодий український виконавець ENLEO

Сила українців у єдності. Ми захищаємо свою землю, об’єднуємося навколо ідеї свободи, волі та єдності. Це головна суперсила українців!

Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович

Сила українців у єдності, у наших горизонтальних взаємозв’язках, креативності, можливостях гнучко мислити, у самобутності.

— Ми можемо бути згуртовані, ми можемо мислити нестандартно, ми можемо пропонувати креативні рішення. Ми можемо бути прикладом для всієї Європи. І мені здається, що саме зараз ми маємо сформувати такий набір цінностей співжиття в суспільстві, який став би прикладом не тільки для нашої держави, але й для всього світу.

Керівниця прес-центру ОК Південь Наталя Гуменюк

Я вважаю, що сила українців саме в тому, що в нас є чудова здатність зробити глибокий вдих і тримати його стільки, скільки буде потрібно, щоб “видути” ворога.

У генах, які заклали колись нам наші предки. Завдяки їм ми зараз маємо таку довгу і неймовірну історію.

Начальник чергової зміни ДСНС в місті Дніпро Ігор Гетало

Сила українського народу в єдності, мужності та любові до волі. Тому ми непереможні. Слава Україні!

Шеф-кухар і ресторатор Євген Клопотенко

У тому, що ми інші, ми не схожі ні на кого! Ми сильні у свободі та нашій боротьбі. Наша сила — це і наша земля, яка тягне до себе, яку ми плекаємо. Нас важко іноді зрозуміти, і це теж наша сила.

Співачка Jamala

У нашій незламності, в нашій вірі. Ці поняття взаємопов’язані і дають нам силу боротися.

Головна редакторка видання ELLE Україна Софія Забуга

У сміливості. Це усвідомлення того, яким чином гартується зараз українська нація.

Морський піхотинець, захисник Маріуполя Гліб Стрижко

— Сила українців у тому, що вони українці. Це люди, які можуть зробити все, якщо захочуть…Те, що ми українці, рішучі, сміливі — у цьому наша суперсила.

Наша сила — в готовності боротись за своє та віддавати власне життя і здоров’я за свої міста, свої родини.

Співак Сергій Бабкін

У нас є глибоке коріння. Нас абсолютно неможливо зіштовхнути з місця, тому що ми дуже міцно стоїмо на своїй землі.

— Ми знаємо собі ціну. Ми вільні люди. Для нас надзвичайно важлива наша земля. У нас величезна віра в Бога, у свою країну та в нас самих. Ми дуже відверті, радісні й дуже любимо щиро усміхатись.

Керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мстислав Банік

У нашій єдності. Знаєте, гуртом все легше: і багато нових зрушень робити, і збирати донати, і запускати нові проекти. Друге — це сміливість.

— Ми вже довели всьому світові, що у нас вистачає сміливості змагатися з великою за територією Росією і першими запустити такі потужні речі, як цифровий паспорт. Річ не стільки в персоналіях, а загалом у спільній активності наших людей. Спершу робити, а потім хвилюватися, чи стане сил.

Співачка Alina Pash

Наша сила в любові до свободи. Ці слова можна сказати й інакше — наша сила в любові, у свободі.

Телеведуча Ранку у Великому Місті на ICTV, психологиня та дружина міністра оборони Юлія Зорій

Ми можемо сваритися всередині країни, але якщо у нас є зовнішній ворог — то “загриземо” будь-кого. Ось ми які — вільні та безстрашні. Упевнена, таких людей просто неможливо перемогти.

Сила українців у єдності. Всі це зрозуміли від початку повномасштабної війни. Українці добродушні, надійні, але водночас не дають себе образити.

Військовий аналітик Олег Жданов

Сила українців в нашій ментальності — ми не можемо помиритися всередині, коли ми залишені одне з одним сам на сам. Але коли з’являється зовнішній ворог, то ми об’єднуємося і спочатку розбираємося із зовнішнім ворогом. А потім повертаємося до наших внутрішніх сварок.

— Поки що всі стоять для того, щоб захистити країну, відбитися від ворога, а потім повернемося до розмов про те, який борщ на кухні (посміхається, — прим. авт.).

Німецький журналіст Борис Райтшустер

Я думаю, що суперсила ваша в тому, що ви волелюбні. Ви так любите свою свободу, це почуття власної гідності, ви не готові здаватися.

— Я захоплююсь українцями! Це почуття власної гідності, ця гордість, ця самовідданість та героїчний підхід!..Я думаю, що ви маєте бути прикладом для всієї Європи. Ви маєте справжню любов до демократії, і найбільше — до свободи. Я думаю, що ми всі маємо у вас вчитися.

Український композитор та піаніст-віртуоз Євген Хмара

Війна показала, що сила українців у тому, що ми українці. Вона пробудила український дух, і відбулось диво — ми не програли за перший тиждень.

— Річ у тому, що люди не очікували команди від своїх якихось керівників громад, а просто кожен брав і робив те, що він може…У нас же воля козаків — ключова сила українського народу.

Уповноважений президента України з прав дитини (2014–2021) Микола Кулеба

Наша сила в єдності. Ми об’єднались, щоб зберегти нашу ідентичність, нашу країну та наших людей. Ми вже сьогодні стаємо для всього світу серйозним прикладом того, яким потрібно бути перед обличчям викликів, не втрачаючи людяність.

Засновниця БФ Твоя Опора Валерія Татарчук

В усвідомленні, що ми не раби, а вільні люди. В умінні об’єднуватися в єдиний організм. У загостреному відчутті правди.

— Усе це про цінності, яких не збагнути нашому ворогу. Ми унікальні й зараз стали каталізатором змін в усьому світі. Україна більше ніколи не буде такою, як була до 24 лютого… Вона стане кращою!

Українсько-американський хореограф Максим Чмерковський

Це якась міфологічна нація людей…Українці мають непереможний дух. Вони втілюють поєднання всіх хороших якостей.

— Є речі, які притаманні іншим націям, але не так, щоб усі разом і в одній людині. Це не кажучи про якусь магію чорнозему (сміється, — прим. авт.)…Я думаю, що відповідь на запитання пов’язана з українською землею. Усі українці захищають свою землю та приналежність до неї.

Сила українців полягає також у любові до своїх дітей, яким, на жаль, доводиться переживати найгірше. Читай щемливі історії українських дітей, які живуть у “крижаних” будинках.

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