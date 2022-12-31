Сміливість як бренд нації, єдність як сенс життя — герої Вікон про те, у чому сила українців

Існує чимало історій і міфів про створення світу. Кожен народ уявляв цей таємний процес по-своєму.
Наші предки вважали, що під час створення світу Бог лишив собі особливу землю, щоб насолоджуватись та відпочивати на самоті. Однак вирішив віддати її українцям. Можливо, у цьому міфі полягає сутність та весь секрет того, звідки у нашого народу стільки сили пережити надтяжкі випробування.
Ось вже десять місяців увесь світ намагається зрозуміти та пояснити собі силу українського народу. Вікна протягом року спілкувались з кардинально різними, але однозначно унікальними особистостями, які й поділились своїми думками про силу українців.
Це ваша навіть не патріотичність, а впертість. Ви дуже сильний народ. І ви маєте свої цінності, й ви будете боротися до кінця за родину, навіть за сусідів.
Це ваша навіть не патріотичність, а впертість. Ви дуже сильний народ. І ви маєте свої цінності, й ви будете боротися до кінця за родину, навіть за сусідів.
Брія Блессінг
Наша віра і відчуття того, хто ми є насправді, є нашою силою. Лише українці здатні на те, що ми робимо вже майже рік боротьби з ворогом.
Наша віра і відчуття того, хто ми є насправді, є нашою силою. Лише українці здатні на те, що ми робимо вже майже рік боротьби з ворогом.
Валерія Гузема
Сила українців в єдності. Таку згуртовану і сміливу націю важко знайти. Це, напевно, в крові кожного українця. Тут зараз енергетика нереальна, енергетика чогось більшого, ніж просто нації.
Сила українців в єдності. Таку згуртовану і сміливу націю важко знайти. Це, напевно, в крові кожного українця. Тут зараз енергетика нереальна, енергетика чогось більшого, ніж просто нації.
Алекс Громаковський
— Українці переживають ракетні удари, оплакують загиблих, прибирають пошкодження і йдуть далі працювати. Цих людей не залякати й не зупинити. Це захоплює.
Сила українців у їхньому унікальному характері, незламності, саркастичності та їхній організованій хаотичності.
Сила українців у їхньому унікальному характері, незламності, саркастичності та їхній організованій хаотичності.
Ірина Макодим
Упевнений, що перелік надздібностей невичерпний, і кожного дня знаходжу цьому підтвердження. Але наразі дуже важливе відчуття надійної підтримки та тилу.
Упевнений, що перелік надздібностей невичерпний, і кожного дня знаходжу цьому підтвердження. Але наразі дуже важливе відчуття надійної підтримки та тилу.
Сила українців у єдності. Ми захищаємо свою землю, об’єднуємося навколо ідеї свободи, волі та єдності. Це головна суперсила українців!
Сила українців у єдності. Ми захищаємо свою землю, об’єднуємося навколо ідеї свободи, волі та єдності. Це головна суперсила українців!
ENLEO
Сила українців у єдності, у наших горизонтальних взаємозв’язках, креативності, можливостях гнучко мислити, у самобутності.
Сила українців у єдності, у наших горизонтальних взаємозв’язках, креативності, можливостях гнучко мислити, у самобутності.
— Ми можемо бути згуртовані, ми можемо мислити нестандартно, ми можемо пропонувати креативні рішення. Ми можемо бути прикладом для всієї Європи. І мені здається, що саме зараз ми маємо сформувати такий набір цінностей співжиття в суспільстві, який став би прикладом не тільки для нашої держави, але й для всього світу.
Оксана Жолнович
Я вважаю, що сила українців саме в тому, що в нас є чудова здатність зробити глибокий вдих і тримати його стільки, скільки буде потрібно, щоб “видути” ворога.
Я вважаю, що сила українців саме в тому, що в нас є чудова здатність зробити глибокий вдих і тримати його стільки, скільки буде потрібно, щоб “видути” ворога.
Наталя Гуменюк
У генах, які заклали колись нам наші предки. Завдяки їм ми зараз маємо таку довгу і неймовірну історію.
У генах, які заклали колись нам наші предки. Завдяки їм ми зараз маємо таку довгу і неймовірну історію.
Gunna Chorna
Сила українського народу в єдності, мужності та любові до волі. Тому ми непереможні. Слава Україні!
Сила українського народу в єдності, мужності та любові до волі. Тому ми непереможні. Слава Україні!
Ігор Гетало
У тому, що ми інші, ми не схожі ні на кого! Ми сильні у свободі та нашій боротьбі. Наша сила — це і наша земля, яка тягне до себе, яку ми плекаємо. Нас важко іноді зрозуміти, і це теж наша сила.
У тому, що ми інші, ми не схожі ні на кого! Ми сильні у свободі та нашій боротьбі. Наша сила — це і наша земля, яка тягне до себе, яку ми плекаємо. Нас важко іноді зрозуміти, і це теж наша сила.
Євген Клопотенко
У нашій незламності, в нашій вірі. Ці поняття взаємопов’язані і дають нам силу боротися.
У нашій незламності, в нашій вірі. Ці поняття взаємопов’язані і дають нам силу боротися.
Jamala
У сміливості. Це усвідомлення того, яким чином гартується зараз українська нація.
У сміливості. Це усвідомлення того, яким чином гартується зараз українська нація.
Софія Забуга
— Сила українців у тому, що вони українці. Це люди, які можуть зробити все, якщо захочуть…Те, що ми українці, рішучі, сміливі — у цьому наша суперсила.
Наша сила — в готовності боротись за своє та віддавати власне життя і здоров’я за свої міста, свої родини.
Наша сила — в готовності боротись за своє та віддавати власне життя і здоров’я за свої міста, свої родини.
Гліб Стрижко
У нас є глибоке коріння. Нас абсолютно неможливо зіштовхнути з місця, тому що ми дуже міцно стоїмо на своїй землі.
У нас є глибоке коріння. Нас абсолютно неможливо зіштовхнути з місця, тому що ми дуже міцно стоїмо на своїй землі.
— Ми знаємо собі ціну. Ми вільні люди. Для нас надзвичайно важлива наша земля. У нас величезна віра в Бога, у свою країну та в нас самих. Ми дуже відверті, радісні й дуже любимо щиро усміхатись.
Сергій Бабкін
У нашій єдності. Знаєте, гуртом все легше: і багато нових зрушень робити, і збирати донати, і запускати нові проекти. Друге — це сміливість.
У нашій єдності. Знаєте, гуртом все легше: і багато нових зрушень робити, і збирати донати, і запускати нові проекти. Друге — це сміливість.
— Ми вже довели всьому світові, що у нас вистачає сміливості змагатися з великою за територією Росією і першими запустити такі потужні речі, як цифровий паспорт. Річ не стільки в персоналіях, а загалом у спільній активності наших людей. Спершу робити, а потім хвилюватися, чи стане сил.
Мстислав Банік
Наша сила в любові до свободи. Ці слова можна сказати й інакше — наша сила в любові, у свободі.
Наша сила в любові до свободи. Ці слова можна сказати й інакше — наша сила в любові, у свободі.
Alina Pash
Ми можемо сваритися всередині країни, але якщо у нас є зовнішній ворог — то “загриземо” будь-кого. Ось ми які — вільні та безстрашні. Упевнена, таких людей просто неможливо перемогти.
Ми можемо сваритися всередині країни, але якщо у нас є зовнішній ворог — то “загриземо” будь-кого. Ось ми які — вільні та безстрашні. Упевнена, таких людей просто неможливо перемогти.
Юлія Зорій
Сила українців у єдності. Всі це зрозуміли від початку повномасштабної війни. Українці добродушні, надійні, але водночас не дають себе образити.
Сила українців у єдності. Всі це зрозуміли від початку повномасштабної війни. Українці добродушні, надійні, але водночас не дають себе образити.
Chico (Роман Коваленко) і Qatoshi (Микола Сопронюк)
Сила українців в нашій ментальності — ми не можемо помиритися всередині, коли ми залишені одне з одним сам на сам. Але коли з’являється зовнішній ворог, то ми об’єднуємося і спочатку розбираємося із зовнішнім ворогом. А потім повертаємося до наших внутрішніх сварок.
Сила українців в нашій ментальності — ми не можемо помиритися всередині, коли ми залишені одне з одним сам на сам. Але коли з’являється зовнішній ворог, то ми об’єднуємося і спочатку розбираємося із зовнішнім ворогом. А потім повертаємося до наших внутрішніх сварок.
— Поки що всі стоять для того, щоб захистити країну, відбитися від ворога, а потім повернемося до розмов про те, який борщ на кухні (посміхається, — прим. авт.).
Олег Жданов
Я думаю, що суперсила ваша в тому, що ви волелюбні. Ви так любите свою свободу, це почуття власної гідності, ви не готові здаватися.
Я думаю, що суперсила ваша в тому, що ви волелюбні. Ви так любите свою свободу, це почуття власної гідності, ви не готові здаватися.
— Я захоплююсь українцями! Це почуття власної гідності, ця гордість, ця самовідданість та героїчний підхід!..Я думаю, що ви маєте бути прикладом для всієї Європи. Ви маєте справжню любов до демократії, і найбільше — до свободи. Я думаю, що ми всі маємо у вас вчитися.
Борис Райтшустер
Війна показала, що сила українців у тому, що ми українці. Вона пробудила український дух, і відбулось диво — ми не програли за перший тиждень.
Війна показала, що сила українців у тому, що ми українці. Вона пробудила український дух, і відбулось диво — ми не програли за перший тиждень.
— Річ у тому, що люди не очікували команди від своїх якихось керівників громад, а просто кожен брав і робив те, що він може…У нас же воля козаків — ключова сила українського народу.
Євген Хмара
Наша сила в єдності. Ми об’єднались, щоб зберегти нашу ідентичність, нашу країну та наших людей. Ми вже сьогодні стаємо для всього світу серйозним прикладом того, яким потрібно бути перед обличчям викликів, не втрачаючи людяність.
Наша сила в єдності. Ми об’єднались, щоб зберегти нашу ідентичність, нашу країну та наших людей. Ми вже сьогодні стаємо для всього світу серйозним прикладом того, яким потрібно бути перед обличчям викликів, не втрачаючи людяність.
Микола Кулеба
В усвідомленні, що ми не раби, а вільні люди. В умінні об’єднуватися в єдиний організм. У загостреному відчутті правди.
В усвідомленні, що ми не раби, а вільні люди. В умінні об’єднуватися в єдиний організм. У загостреному відчутті правди.
— Усе це про цінності, яких не збагнути нашому ворогу. Ми унікальні й зараз стали каталізатором змін в усьому світі. Україна більше ніколи не буде такою, як була до 24 лютого… Вона стане кращою!
Валерія Татарчук
Це якась міфологічна нація людей…Українці мають непереможний дух. Вони втілюють поєднання всіх хороших якостей.
Це якась міфологічна нація людей…Українці мають непереможний дух. Вони втілюють поєднання всіх хороших якостей.
— Є речі, які притаманні іншим націям, але не так, щоб усі разом і в одній людині. Це не кажучи про якусь магію чорнозему (сміється, — прим. авт.)…Я думаю, що відповідь на запитання пов’язана з українською землею. Усі українці захищають свою землю та приналежність до неї.
Максим Чмерковський
Сила українців полягає також у любові до своїх дітей, яким, на жаль, доводиться переживати найгірше. Читай щемливі історії українських дітей, які живуть у “крижаних” будинках.
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