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Сміливість як бренд нації, єдність як сенс життя — герої Вікон про те, у чому сила українців

Даніела Долотова, редакторка сайту Олена Яковлєва, редакторка сайту 31 Грудня 2022, 12:30
В чому сила українців
Фото: Instagram, Facebook

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