Ми маємо безліч історій, що мусять бути розказаними. Крістіна Тинькевич про фільм Як там Катя?

Сучасні українські режисери та режисерки творять реальність, яку за десятки років вважатимуть класикою українського драматичного, історичного та соціального кіно.
Видання Vogue.ua у своєму проекті про нове покоління українських режисерів продовжує знайомити суспільство з тими, хто творить глибокі історії на екранах. Серед них — Крістіна Тинькевич.
Про повнометражний фільм Як там Катя?, чому повернулася з-за кордону додому, вона розповіла в інтервʼю Дарії Слободяник. Ми виокремили найцікавіше та ділимося з тобою.
Українське кіно все частіше відзначають на світових майданчиках. 31-річна режисерка Крістіна Тинькевич є однією із тих, хто через фільми розповідає сильні історії звичайних людей.
Її повнометражна соціальна драма Як там Катя? здобула спеціальний приз журі на одному із найвпливовіших кінофорумів у швейцарському Локарно. Стримінговий сервіс HBO Europe придбав стрічку для показу європейському глядачеві, а самі українці зможуть побачити історію з 25 січня 2024 року.
Фільм розповідає про етичні межі, які люди перетинають щодня під впливом тих чи інших обставин.
Фільм розповідає про етичні межі, які люди перетинають щодня під впливом тих чи інших обставин.
У центрі сюжету — лікарка швидкої допомоги, матір, яка втрачає доньку в автокатастрофі. Винною у смерті дитини є донька депутатки, що балотується на місце мера міста. Перед жінкою постає важкий вибір — пробачити чи помститися.
Крістіна ділиться, що ідею стрічки вона виношувала три роки, а роботу над дебютним повним метром режисерка розпочала у 2020 році. Надихнулася статтею лондонської газети під час свого життя там, де лікарка швидкої допомоги приїхала на виклик, а пацієнтом виявився чоловік, що колись зґвалтував її.
— У цьому сюжеті мене захопила тема морального вибору, — каже Тинькевич.
Сама режисерка зазначає, що у новій реальності стрічка, яка була створена ще до початку повномасштабного вторгнення РФ, сприймається інакше.
Тема горя й втрати стала актуальною для всієї країни: багато людей стикаються з тим, через що проходить моя героїня, — каже Тинькевич.
Тема горя й втрати стала актуальною для всієї країни: багато людей стикаються з тим, через що проходить моя героїня, — каже Тинькевич.
Соціальна драма з метафоричним закінченням робить фільм по-справжньому гострим. Щоб розповісти історію реалістично, Крістіна Тинькевич надихалася стрічками Випускний представника румунської нової хвилі Крістіана Мунджіу, Урок Крістіни Грожевої та Петара Вилчанова й Два дні, одна ніч братів Дарден.
Крістіна Тинькевич не стала однією з провідних режисерок України за один день. До цього вона наполегливо навчалася у Великій Британії, працювала у Франції.
З Києва Крістіна поїхала у 18 років до Лондона, де навчалася на кіновиробництві у Лондонському університеті мистецтв, потім на бакалаврському курсі у Вестмінстерському університеті та закінчила магістратуру в MetFilm School.
За її словами, західна освіта дещо відрізняється від нашої, адже там перші роки студенти навчаються усього, а не одного фаху.
— Вважається, що маєш вміти все: знімати, писати сценарії, монтувати, записувати звук. Це дає розуміння того, як працює майданчик, — а після цього вже можна обрати фах.
Для студентів кіновишів там були приємні ціни на квитки, тож я дивилася буквально все, — розповідає вона про період, який якнайбільше сформував її авторський погляд, коли вона запоєм дивилася стрічки інших іменитих режисерів.
Для студентів кіновишів там були приємні ціни на квитки, тож я дивилася буквально все, — розповідає вона про період, який якнайбільше сформував її авторський погляд, коли вона запоєм дивилася стрічки інших іменитих режисерів.
Захоплення документальним кіно почалося під час навчання у Вестмінстерському університеті, під впливом одного із викладачів.
У 2014 році студенти готували свої випускні роботи, з 60 людей викладачі обирали пʼятьох, чиї ідеї здавалися найкращими. Решта студентів працювали спільно над фільмами-переможцями.
Фото: IMDb
Крістіна, натхненна подіями в рідній Україні, знімала про зміни у ментальності українців після Майдану.
— Мій проект сподобався викладачам, і мені дали шанс його втілити, — пригадує режисерка.
Прем’єра документальної стрічки Країна відбулася у 2016 році на кінофестивалі в Атланті, а у 2017 році стрічка потрапила у лонглист Оскара.
За два роки жінка переїхала до Парижу, щоб працювати там. Однак потім повернулася додому, щоб знімати українське кіно.
Ми маємо безліч історій, що мусять бути розказаними, — висновує Крістіна Тинькевич.
Ми маємо безліч історій, що мусять бути розказаними, — висновує Крістіна Тинькевич.
Раніше ми також розповідали тобі про режисера Антоніо Лукіча та його бачення українського кіно. Читай про це в нашому іншому матеріалі.
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