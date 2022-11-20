Батьки чекають на ДНК-експертизу, але сподіваються, що син живий — трагічна історія дитячого письменника

Коли його бачили востаннє, він прокричав Слава Україні! А в садку знайшли закопаним щоденник, який просив передати Збройним Силам України після звільнення рідної Капитолівки. Наприкінці березня в селі поблизу Ізюма на Харківщині окупанти полонили дитячого письменника. Де зараз знаходиться Володимир Вакуленко — невідомо.

Російська армія називала його нацистом, самі ж арештували українського митця разом з неповнолітнім сином, в якого до того ж порушення аутистичного спектра. Хлопчика відпустили, а де нині Володимир — достеменно невідомо.

У ритуальному журналі з масового поховання в Ізюмі є його ім’я, але рідні ще мають надію, що їхній син живий і чекають на результат ДНК-експертизи.

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Відколи Володимира полонили, вихованням онука займається бабуся — Олена Ігнатенко.

Я певна, що він розуміє. Помічала часто таке, що ми спілкуємось про батька, і раптом він починає плакати.

Кричав Слава Україні, коли забирали у полон

Письменник Володимир Вакуленко писав переважно для дітей. Читав малечі на літературних вечорах у Львові, Луганську, Києві — постійно був в роз’їздах, і всюди з ним — Віталик.

Коли велика війна прийшла на Ізюмщину, вони разом носили гуманітарку українським військовим, тато навчив його падати під час авіанальотів. І навіть у полон уперше їх забрали разом.

Вперше прибіг батько до нас: Вовку забрали. Як забрали? Та приїхала військова машина, забрали Вовку разом із Віталиком.

22 березня до хати, де мешкали Володимир з Віталиком, прийшли п’ятеро росіян з автоматами, згадує батько письменника.

— Де ваш націоналіст? — запитали окупанти батька письменника Володимира. — Який, кажу, націоналіст? — Ми все знаємо про вас, нам треба фашиста.

Окупанти шукали в хаті зброю. Шукали татуювання у Володимира, били його. А 24 березня за письменником прийшли вдруге. Кинули в бус і поїхали.

Він ще й кричав Слава Україні! Це ж їм нескорений, він упертий такий!

Батьки шукали сина по підвалах, де тримали полонених, питали на блокпостах. Та Володимира більше не бачили: ходили чутки, що він у полоні і його судитимуть у Росії. Не упізнали й серед тіл загиблих односельців. А коли звільнили Ізюм, на околиці в лісі знайшли масове поховання, де людей ховали переважно під номерами.

У журналі ритуальника знайшли запис: Вакуленко Володимир Володимирович, Капитолівка. Дата поховання — 12 травня.

Номер 319. Але коли розкопали могили, у 319 виявили тіло жінки, — згадує пані Олена.

— І це мені таку надію дало, що він живий, що це якась плутанина — випадково документи його туди потрапили.

Остання надія

Але пізніше Олена побачила ще одне фото, яке зробив ритуальник до поховання — її серце наче зупинилося.

— Аркуш великого паперу, номер 319 та фрагмент тіла: видно руку — це ж Володіне татуювання, кільце на пальці його і військовий квиток, пробитий кулею.

Батьки чекають на результат ДНК-експертизи та сподіваються, що їхній син живий. Коли Капитолівку звільнили, батько розкопав схрон, де син сховав книжки й щоденник, який вів під час окупації.

Син попросив батька зробити це, як тільки в Капитолівку зайшли росіяни. Настановив: відкопати та віддати ЗСУ, щойно ті звільнять селище.

Нині цей щоденник на зберіганні у Харківському літературному музеї. Його зацифрували, але поки не оприлюднювали.

Директорка Літературного музею Тетяна Пилипенко також вірить у те, що Володимир живий та перебуває у полоні, тож озвучувати те, що він писав під час окупації, зараз не можна.

Відомо, що останній запис був зроблений 21 березня, у Міжнародний день поезії. А наступного дня Володимира арештували.

Він саме пише про журавлиний ключ в небі, який курликає, який начебто вітає його з цим днем поезії. І йому чується в цьому клекотіння, що все буде Україна, і вірить в перемогу.

Рідні чоловіка чекають та вірять у диво. Редакція Вікна-новини теж вірить і сподівається, що рідним вдасться відшукати митця.

Інша історія родини з Херсонщини — неймовірна. Вони були сім місяців під окупацією та дивом вижили у розстріляній гуманітарній колоні.

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