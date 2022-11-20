Розповіді

Батьки чекають на ДНК-експертизу, але сподіваються, що син живий — трагічна історія дитячого письменника

Тетяна Доцяк 20 Листопада 2022, 12:00
Володимир Вакуленко
Фото: Facebook

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