У полоні ампутували всі чотири кінцівки: історія військового, якого протезують у Львові

Українські військові вражають силою свого духу. Навіть після тяжких поранень вони знаходять сили вчитися жити наново та досягати цілей й здійснювати мрії.

Багато захисників отримують поранення під час бою, а коли потрапляють в полон, не мають належної медичної допомоги, через що доводиться ампутувати кінцівки. А інколи жорстокість ворога у полоні не має меж і жахливо вражає нас кожного разу.

Українському бійцю В’ячеславу Левицькому ампутували у полоні всі чотири кінцівки. Проте зараз він чекає протезування та вчиться користуватися протезами. Його історію розповіли в Superhumans Center.

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Про полон та втрату кінцівок

В’ячеслав родом з Подільська, що в Одеській області. До повномасштабної війни працював водієм-експедитором. Він брав участь у боях на Херсонському напрямку. А важку травму отримав на Донеччині, під Авдіївкою: у нього були прострілені ноги, тулуб, відморожені руки.

Навіть з такими пораненнями чоловік знайшов сили сім днів пересуватися сірою зоною. Але, на жаль, натрапив на ворога і потрапив у полон до так званої “ДНР”. Там він три дні пробув без жодної медичної допомоги. Потім його викупили чеченці на обмін. Вони й ампутували чоловіку всі чотири кінцівки.

В’ячеслав проходить реабілітацію, звикає та вчиться обслуговувати протези ніг, а також готується до протезування рук. Утім, уже зараз без протезів верхніх кінцівок, за допомогою кукс, він самостійно знімає та одягає протези ніг, практично без сторонньої допомоги.

На В’ячеслава чекає ще довгий шлях відновлення, але його завзяття та жаги до життя має вистачити на все.

На жаль, багато українських військових отримують тяжкі поранення, через які доводиться проводити ампутацію кінцівок. Раніше ми розповідали історію військового Артема Дудченка, який мріє повести доньку до школи “на ногах”.

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