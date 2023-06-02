Моя мотивація — знайти людину, яка загинула за наше майбутнє. Історія учасниці проекту На щиті

Військові щодня кладуть своє життя задля спокою та перемоги решти українців. Сім’ї, що втрачають своїх годувальників, синів чи дочок, сестер та братів, просять лише одного: отримати тіло рідної людини.
Як повертають тіла українських військових з поля бою, хто цим займається та які виклики лягають на плечі волонтерів, розповіла учасниця гуманітарного проекту ЗСУ На щиті Катерина Ротаренко.
— Доля так склалася, що тепер я тут і почуваю себе на своєму місці, — так говорить бійчиня, зі складу зведеної групи пошукових та евакуаційних заходів при регіональному управлінні Сил ТрО Південь. Вона — тендітна, але дуже відважна та енергійна дівчина.
Майже рік Катерина їздить у такі експедиції, переважно — як волонтерка воєнно-історичного центру Пам’ять і слава.
— До війни жодного відношення до військової служби не мала, тим паче — до роботи з тілами загиблих. Довгий час я працювала проектним менеджером, ходила в туристичні походи та подорожувала країнами, — каже Катерина Ротаренко.
Ще півроку тому вона казала, що до такої роботи звикнути не можна. А тепер зізнається — звикла.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Катерина Ротаренко (@miakorini)
Допис, поширений Катерина Ротаренко (@miakorini)
— Вже мало що дивує чи бентежить. Лише іноді від кількості побаченого та отриманої інформації довкола, я не можу повірити, що це реальність, в якій я живу. Якщо все, що відбувається, можна назвати життям в повному сенсі.
Іноді, щоб опанувати себе, доводиться пояснювати самій собі, що я здаю себе в оренду в цю реальність, що я один з гвинтів, який зараз дуже потрібен Україні, щоб вона вистояла проти ворога та дійшла до перемоги. І це допомагає.
Іноді, щоб опанувати себе, доводиться пояснювати самій собі, що я здаю себе в оренду в цю реальність, що я один з гвинтів, який зараз дуже потрібен Україні, щоб вона вистояла проти ворога та дійшла до перемоги. І це допомагає.
Сама Катерина відповідає за планування маршруту, роботу з картою та звітність. Вона ж фотофіксує тіла, підписує бирки та мішки, а ще — пише запити та подає заявки, щоб підтримати життєдіяльність групи.
— У нас командна робота, тому ми вміло взаємодіємо, що дає гарні результати. На нашу роботу йде дуже багато ресурсу, як фінансового, так і людського, — пояснює дівчина.
— Пошукові місії відбуваються завдяки роботі великої кількості людей. Центр прийняття рішень та координація здійснюється через управління Цивільно-військового співробітництва — СІМІС, керівництво Сил ТрО Південь і, безумовно, завдяки команді Пам’ять і слава.
Всім необхідним групи забезпечують благодійники. Багато того, що відбувається під час експедиції, залишається “поза кадром”.
Всім необхідним групи забезпечують благодійники. Багато того, що відбувається під час експедиції, залишається “поза кадром”.
Катерина розповідає: такій злагодженій роботі передували довгий шлях формування, професійний зріст.
Фото: miakorini/Instagram
— Добре, що я люблю подорожувати та природу, бо ми вже подолали понад 30 тис. км, переважна більшість з яких — фронтові дороги. Перший раз була в Херсонській області після деокупації, маю на карті не одну мітку, куди хотіла поїхати на відпочинок. Та тепер точки зовсім інші.
Я навчилася орієнтуватися в посадках.
Під час перших місій, кожного зранку перед дорогою я просила Господа, щоб всі повернулися живі та цілі, і кожного вечора дякувала, що все добре.
Під час перших місій, кожного зранку перед дорогою я просила Господа, щоб всі повернулися живі та цілі, і кожного вечора дякувала, що все добре.
Тепер відкалібрувала баланс, вже працює холодний розум та менше емоцій. Кожного вечора я заплющую очі й дякую за прожитий день. Ситуації бувають доволі різні, та янголи точно з нами, поруч, — зізнається Катерина.
— Моя мотивація — знайти людину, яка загинула за майбутнє нас усіх, за те, щоб ми жили. І найменше, що ми можемо зробити — це не кинути тіло на полі бою, бо пам’ять про Героїв має бути збережена, — висновує дівчина.
Історія іншої волонтерки, яка нині вивозить тіла загиблих воїнів зі Сходу — в нашому іншому матеріалі.
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