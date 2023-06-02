Моя мотивація — знайти людину, яка загинула за наше майбутнє. Історія учасниці проекту На щиті

Військові щодня кладуть своє життя задля спокою та перемоги решти українців. Сім’ї, що втрачають своїх годувальників, синів чи дочок, сестер та братів, просять лише одного: отримати тіло рідної людини. Як повертають тіла українських військових з поля бою, хто цим займається та які виклики лягають на плечі волонтерів, розповіла учасниця гуманітарного проекту ЗСУ На щиті Катерина Ротаренко. Як потрапила до пошукових експедицій — Доля так склалася, що тепер я тут і почуваю себе на своєму місці, — так говорить бійчиня, зі складу зведеної групи пошукових та евакуаційних заходів при регіональному управлінні Сил ТрО Південь. Вона — тендітна, але дуже відважна та енергійна дівчина. Майже рік Катерина їздить у такі експедиції, переважно — як волонтерка воєнно-історичного центру Пам’ять і слава.

— До війни жодного відношення до військової служби не мала, тим паче — до роботи з тілами загиблих. Довгий час я працювала проектним менеджером, ходила в туристичні походи та подорожувала країнами, — каже Катерина Ротаренко.

Ще півроку тому вона казала, що до такої роботи звикнути не можна. А тепер зізнається — звикла.

— Вже мало що дивує чи бентежить. Лише іноді від кількості побаченого та отриманої інформації довкола, я не можу повірити, що це реальність, в якій я живу. Якщо все, що відбувається, можна назвати життям в повному сенсі.

Іноді, щоб опанувати себе, доводиться пояснювати самій собі, що я здаю себе в оренду в цю реальність, що я один з гвинтів, який зараз дуже потрібен Україні, щоб вона вистояла проти ворога та дійшла до перемоги. І це допомагає.

Сама Катерина відповідає за планування маршруту, роботу з картою та звітність. Вона ж фотофіксує тіла, підписує бирки та мішки, а ще — пише запити та подає заявки, щоб підтримати життєдіяльність групи.

— У нас командна робота, тому ми вміло взаємодіємо, що дає гарні результати. На нашу роботу йде дуже багато ресурсу, як фінансового, так і людського, — пояснює дівчина.

Як відбуваються пошукові роботи тіл загиблих військових