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Упритул всадили близько десятка куль, але він не здався. Страшна й героїчна історія працівника Запорізької АЕС

Андрій Почтєв 06 Липня 2022, 22:00
Сергій Швець: працівник Запорізької АЕС вижив після нападу окупантів

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