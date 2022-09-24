Розповіді

Її сім’я чекала, щоб донька народила вдома: полонена Мар’яна повернулася додому на дев’ятому місяці вагітності

Вікторія Мельник, редакторка сайту 24 Вересня 2022, 14:45
Мар'яна Мамонова

Більше новин
Оксана Жолнович
Ми можемо бути прикладом для Європи: Оксана Жолнович про неоціненні втрати України через війну та майбутнє суспільства
Як вивести бліх у кота: найкращі способи
Пухнастий чухається і нервує: як вивести бліх у кота швидко й ефективно
Михайло Новосельцев
Робін Гуд Херсонщини: викриває корупційні схеми та мріє повернутись в рідний Крим на броньованій техніці
Як вести бюджет під час війни: Владислав Осадчий розповів, як зберегти фінанси
Як не хвилюватися за свій бюджет? Владислав Осадчий про те, як зберегти фінанси під час війни
Дивитись більше

Матеріали по темі

Спіруліна
Тренд чи розв’язання всіх проблем? Що таке спіруліна та як її вживати: пояснення лікарки
Сім місяців війни
Сім місяців війни: як це було? Хронологія опору, герої війни та події, які неможливо забути
Як вижити після ядерного вибуху: найголовніші поради
Як вижити під час ядерного вибуху? Найголовніше, що треба знати і що мати при собі
Які хвороби загрожують українцям через війну
Шість інфекційних загроз під час війни — які хвороби можуть поширитись в Україні та як захистити себе

Відео
0:41:09
Яка ситуація в Ізюмі 23.09.2022: як волонтери роздають допомогу

Просили не їжу та воду, а зателефонувати рідним! Волонтери про перші прохання мешканців звільненого Ізюма
Сім місяців війни
Сім місяців війни: як це було? Хронологія опору, герої війни та події, які неможливо забути
Як вижити після ядерного вибуху: найголовніші поради
Як вижити під час ядерного вибуху? Найголовніше, що треба знати і що мати при собі
0:06:46
Псевдореферендум у Мелітополі - росіяни ловлять людей на вулиці
Виловлюють людей на вулицях та змушують “правильно” голосувати — псевдореферендум у Мелітополі
0:01:37
Окупанти обстріляли Одесу іранськими дронами-камікадзе Шахід-136: є загиблий
Атака росіян на Одесу дронами-камікадзе Shahed-136: є руйнація припортової зони, загибла людина та хімічні отруєння
Обстріли Запоріжжя
Росіяни ударили ракетами по Запоріжжю: запалав житловий будинок, є загиблі та поранені
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 24 вересня: небезпечні напрямки в режимі онлайн
0:01:44
Вигадують тортури: заяви російських полонених до та після обміну
Повернулися додому і почали вигадувати нацистів: що розповідають полонені росіяни
0:03:33
Як волонтери відбудовують Київську область
Золоті руки та серця Київщини — хто в холод та дощ розбирає завали зруйнованих будинків
0:06:30
Ціна на пальне під час війни: якою буде вартість пального в Україні
Ціни на бензин після повернення акцизів — чи коливатиметься вартість пального в Україні
Більше відео
Михайло Новосельцев
Читати далі
Робін Гуд Херсонщини: викриває корупційні схеми та мріє повернутись в рідний Крим на броньованій техніці
Історія Михайла Діанова - захисника Азовсталі, який повернувся додому
Читати далі
Без кістки в руці, з кульовими пораненнями та побоями — ціна полону для героя Азовсталі Михайла Діанова

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь