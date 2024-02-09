Місто змінюється не за дні, а за години: Віталій Барабаш про стан Авдіївки та чи реально буде її відновити

Авдіївка — ще одне місто України, від якого залишається географічна назва на карті, адже окупанти знищують його та зрівнюють із землею. Чи не щодня Авдіївка страждає від ворожих обстрілів, окупанти посилюють штурм та хочуть взяти місто.

Попри це у місті залишається жити майже тисяча людей. Начальник Авдіївської військової адміністрації проводить багато часу у місті, працює та намагається вмовити людей на евакуацію.

Віталій Барабаш дав інтерв’ю в рамках телемарафону Єдині новини, у якому розповів про ситуацію в Авдіївці, як місто страждає від обстрілів, про своє поранення та відновлення Авдіївки після нашої перемоги.

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Скільки людей залишається в Авдіївці

Барабаш розповідає, що в Авдіївці залишається близько 900 осіб. Він знає усіх, хто залишився, в обличчя. Знає кожну історію, чому люди залишаються, а не виїжджають, адже з кожною людиною говорив не один раз, зокрема і про евакуацію. Ділиться, що родичі деяких людей зверталися та просили силою їх вивезти, обіцяли всю відповідальність взяти на себе, але так зробити не можуть.

Ділиться, що навіть під обстрілами проводять поховання людей.

— Хлопці відчайдухи, я їх інакше не можу назвати, вони ховають людей на центральному кладовищі в Авдіївці, звідки лінія фронту буквально за 300 м, — розповідає очільник Авдіївської МВА. Додає, що навіть помічають могили людей та роблять фотозвіт.

Барабаш зізнався, що сам зараз живе у Покровську, але через день приїжджає в Авдіївку, може там і залишитися, адже є багато роботи, яку треба виконувати вночі.

Болить за місто

— Болить те, що відбувається з містом. Хоча я виріс в селі, але часто їздив в Авдіївку, це місто для мене було як рідне. Коли очолив Авдіївку, зібралася дуже гарна команда, усі були місцевими та хотіли щось змінювати. На мій погляд, результати роботи були дивовижними, — говорить він. Зміни помічали як керівництво, так і місцеві жителі.

Він каже, що зараз Авдіївка змінюється не за дні, а за години. За минулий рік по Авдіївці вдарили 146 керованих авіаційних бомб. Почали атакувати ними з кінця серпня. А за перший місяць цього року — 600.

Інколи увечері заїжджаєш в місто, ніч працюєш, а бомби летять, уже вранці перед виїздом з міста бачиш будівлю, яка ще вчора була на половину зруйнована, а сьогодні — повністю.

Таких там десятки. Вже понад рік немає жодної вцілілої будівлі, — акцентує він.

Барабаш також розповів про поранення, яке дістав у 2022 році. Тоді евакуювали людей, а вони забули документи. Довелося повернутися в місто. На їхнє повернення чекали, адже побачили автівку. Тоді поранення зазнав Барабаш, водій, заступника контузило, але усі залишилися живими.

Про відновлення Авдіївки та скільки на це потрібно часу

— Дивлячись, яка буде Авдіївка. Якщо буде відновлення авдіївського коксохіму, це буде дійсно місто, і на це підуть роки. Якщо завод не відновлюватимуть, то Авдіївка буде зовсім іншою, це буде село. Дуже не хочеться в це вірити. Якщо буде фінансування, я думаю, що це мінімум три-чотири роки. А якщо говорити реально і відновлювати місто як місто, то не менше десяти років, — підсумовує він.

Росіяни атакують різні міста по лінії фронту. Раніше ми розповідали, чи буде наступ на Куп’янськ. Читай, що відомо за посиланням.

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