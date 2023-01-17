Розповіді

Втратила маму, але не жагу до життя: історія 13-річної Каті та здійснення її мрії

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 17 Січня 2023, 22:00
Втратила маму, але продовжує жити і мріяти — історія 13-річної Каті
Фото: Instagram

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