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Востаннє бачив таке у Дебальцевому у 2014-му: оборона Київської області очима чотирьох героїв

Вікторія Мельник, редакторка сайту 14 Жовтня 2022, 23:00
Київська область
Фото: Facebook

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