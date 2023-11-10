єОселя для военнослужащих: условия и на что можно рассчитывать

В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский инициировал программу доступного кредитования жилья для некоторых категорий граждан.

Согласно условиям, избранные группы могут оформить кредит на приобретение жилья на льготных условиях — под 3% годовых. Как приобрести квартиру по программе єОселя для военнослужащих — читай в материале.

єОселя для военнослужащих: кто может приобрести квартиру под 3%

Военный юрист Лилия Калашникова констатирует, что льготной ипотекой под 3% годовых могут воспользоваться такие украинцы:

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которые относятся к одной из льготных категорий: речь идет о военнослужащих по контракту, правоохранителях, педагогах, медиках, работниках образования и ученых и членах их семей;

с 1 августа — детективы и старшие детективы Национального антикоррупционного бюро, лица рядового и начальствующего состава Государственного бюро расследований, детективы и лица начальствующего состава Бюро экономической безопасности и члены их семей;

не владеют жильем или имеют жилье менее 52,5 м² + 21 м² на каждого члена семьи дополнительно;

или владеют жильем, ‍расположенным в районе боевых действий или на временно оккупированной территории;

не участвуют в других действующих государственных программах по обеспечению жильем;

являются платежеспособными;

не фигурируют в санкционных списках.

Согласно решению правительства от 4 июля 2023 года, за военными и силовиками, которые в результате ранения во время боевых задач получили I-II группу инвалидности и потеряли свой пост, сохраняется право на льготную ипотеку под 3%.

Как военным приобрести жилье через єОселя под 7%

Такими условиями могут воспользоваться:

ветераны войны и члены их семей;

участники боевых действий;

лица с инвалидностью в результате войны;

семьи погибших (умерших) ветеранов войны, а также семьи погибших (умерших) защитников и защитниц Украины;

другие граждане Украины, не имеющие собственного жилья или в собственности которых менее 52,5 кв. м для семьи с одного лица и дополнительно 21 кв. м — на каждого следующего члена семьи (жилье на временно оккупированных территориях не принимается во внимание).

Условия покупки жилья через єОселя для военнослужащих

По словам юриста, покупка квартиры через єОселя предусматривает, что украинцы будут брать ипотеку в банках, а государство будет компенсировать учреждениям пониженную процентную ставку.

Однако есть ограничения стоимости квартиры: она не должна превышать среднюю стоимость сооружения жилья в регионе, умноженную на коэффициент. Если простыми словами, то нужно взять среднюю цену квадратного метра в области по приказу Минрегиона и умножить ее на коэффициент:

для городов-миллионников — 2,5;

для областных центров с населением выше 300 тысяч — 2;

для городов с населением менее 300 тысяч — 1,75;

для других населенных пунктов — 1.

Для того чтобы купить жилье, нужно зайти в приложение Дія, выбрать банк, подготовить документы выбрать жилье и заключить договоры с банком и договор купли-продажи.

Раньше мы рассказывали, нужно ли платить ипотеку, если разрушен дом.

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