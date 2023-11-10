єОселя для военнослужащих: условия и на что можно рассчитывать

В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский инициировал программу доступного кредитования жилья для некоторых категорий граждан.
Согласно условиям, избранные группы могут оформить кредит на приобретение жилья на льготных условиях — под 3% годовых. Как приобрести квартиру по программе єОселя для военнослужащих — читай в материале.
Военный юрист Лилия Калашникова констатирует, что льготной ипотекой под 3% годовых могут воспользоваться такие украинцы:
Согласно решению правительства от 4 июля 2023 года, за военными и силовиками, которые в результате ранения во время боевых задач получили I-II группу инвалидности и потеряли свой пост, сохраняется право на льготную ипотеку под 3%.
Такими условиями могут воспользоваться:
По словам юриста, покупка квартиры через єОселя предусматривает, что украинцы будут брать ипотеку в банках, а государство будет компенсировать учреждениям пониженную процентную ставку.
Однако есть ограничения стоимости квартиры: она не должна превышать среднюю стоимость сооружения жилья в регионе, умноженную на коэффициент. Если простыми словами, то нужно взять среднюю цену квадратного метра в области по приказу Минрегиона и умножить ее на коэффициент:
Для того чтобы купить жилье, нужно зайти в приложение Дія, выбрать банк, подготовить документы выбрать жилье и заключить договоры с банком и договор купли-продажи.
Раньше мы рассказывали, нужно ли платить ипотеку, если разрушен дом.
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