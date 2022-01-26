ЄПідтримка: кто сможет потратить тысячу на оплату коммуналки

Елена Яковлева, редактор сайта 26 января 2022, 18:45
Ковідна тисяча на комунальні послуги
Фото: Unsplash

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