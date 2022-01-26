ЄПідтримка: кто сможет потратить тысячу на оплату коммуналки

Власти планируют расширить программу єПідтримка.
Об этом в своем видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Теперь тысячу гривен от государства за прохождение полного курса вакцинации люди старше 60 лет смогут тратить на покупку лекарств.
Кроме того, в течение февраля планируют дополнительно расширить программу для этой категории людей.
У них будет возможность использования этих денег на оплату коммунальных услуг, — заявил Владимир Зеленский.
У них будет возможность использования этих денег на оплату коммунальных услуг, — заявил Владимир Зеленский.
Он также отметил, что иммунитет против Covid-19 возрастает после каждой последующей дозы вакцины. Поэтому бустеризация стала единственной стандартной стратегией для всех развитых стран.
В рамках программы єПідтримка будет добавлено еще плюс 500 грн для тех граждан Украины, которые получают третью бустерную дозу прививки, — сообщил президент.
В рамках программы єПідтримка будет добавлено еще плюс 500 грн для тех граждан Украины, которые получают третью бустерную дозу прививки, — сообщил президент.
По данным Министерства экономики, с начала запуска программы єПідтримка гражданам уже выплачено почти 7 млрд грн, 1,5 млрд из которых украинцы уже потратили.
На что тратят ковидную тысячу:
Раньше сертификат о полном курсе вакцинации действовал год, но сейчас ситуация изменилась. Читай про новые сроки действия сертификата о вакцинации в Украине.