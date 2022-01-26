ЄПідтримка: кто сможет потратить тысячу на оплату коммуналки

Власти планируют расширить программу єПідтримка.

Об этом в своем видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Теперь тысячу гривен от государства за прохождение полного курса вакцинации люди старше 60 лет смогут тратить на покупку лекарств.

Кроме того, в течение февраля планируют дополнительно расширить программу для этой категории людей.

У них будет возможность использования этих денег на оплату коммунальных услуг, — заявил Владимир Зеленский.

Он также отметил, что иммунитет против Covid-19 возрастает после каждой последующей дозы вакцины. Поэтому бустеризация стала единственной стандартной стратегией для всех развитых стран.

В рамках программы єПідтримка будет добавлено еще плюс 500 грн для тех граждан Украины, которые получают третью бустерную дозу прививки, — сообщил президент.

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По данным Министерства экономики, с начала запуска программы єПідтримка гражданам уже выплачено почти 7 млрд грн, 1,5 млрд из которых украинцы уже потратили.

На что тратят ковидную тысячу:

книжные магазины — 490 млн грн;

кинотеатры — 386 млн грн;

театры, концерты и развлекательные услуги — 188 млн грн;

железнодорожные и авиа- пассажирские перевозки — 180 млн грн;

спорт — 146 млн грн.

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