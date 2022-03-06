Актуальное. Как получить 6500 от государства, если лишился работы

Во время войны особенно важна поддержка государства. И пока украинские военные защищают наши земли, правительство — беспокоится о вашем кошельке.

В Украине ввели специальную выплату для пострадавших от войны с Россией. Размер помощи от государства – 6,5 тысяч гривен.

Кто может получить выплаты

Каждый украинец, который в результате войны потерял возможность работать и зарабатывать себе на жизнь.

— Там, где боевые действия, каждый наемный работник, каждый ФОП, каждый наш гражданин Украины, у которого Россия забрала возможность работать, получит по 6500 гривен без всяких условий, — сообщил глава государства Владимир Зеленский.

Что касательно других социальных выплат

Кабмин работает для того, чтобы все социальные выплаты выплачивались в срок. Пока известно, что в марте все они сохранятся.

Кроме того, пенсии для украинских пенсионеров будут проиндексированы.

— Для украинцев старшего возраста, несмотря на войну, мы обеспечиваем полную выплату проиндексированных пенсий, как это должно быть согласно законодательству.

С 1 марта пенсии проиндексированы на 14%, — отметил президент.

Социальные выплаты украинцы смогут получить в течение текущего месяца.

В случае если вы не можете получить соцвыплаты по месту жительства, необходимо позвонить на горячую линию Укрпочты для перевода выплат по месту фактического пребывания: тел. 0 800 300 545 (кнопка 2 – раздел Пенсии, социальные выплаты и субсидии).

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