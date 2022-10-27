Теперь зарядное для IРhone будет у всех. Apple переводит свои устройства на Type-C

Ранее Apple для всех устройств использовал тип зарядного lightning, в то время как Европу покорял Type-С.

ЕС и Apple никак не могли договориться о стандартном формате зарядного в течение нескольких лет. Однако теперь они пришли к согласию.

Вице-президент по маркетингу компании Apple Грег Джосвиак заявил, что компания согласилась перевести все свои устройства на разъем для зарядки USB-C, об этом сообщает Bloomberg.

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На такие изменения известная компания пошла, чтобы соответствовать требованиям закона Евросоюза о стандартизации USB-разъемов.

Соответствующий закон вступит в силу уже в 2024 году, и к этому времени компания полностью перейдет на стандартный тип зарядного.

Следует отметить, что несколько устройств от Apple уже выпущены с системой USB-C. Речь идет о планшетах iPad, ноутбуках Mac и многих других аксессуарах, поэтому сильных изменений не произойдет.

Чем отличаются USB-C и lightning

Зарядное Apple

lightning – это уникальная, запатентованная разработка для iPhone и iPad. Эта система позволяла сделать продукцию компании более тонкой и компактной, но это не единственная особенность.

Эта зарядная система автоматически очищала элементы устройства от пыли и грязи, а штекер отличается особой прочностью. Он обеспечивал длительную эксплуатацию разъема с минимальным повреждением порта.

Кроме этого, именно этот тип зарядного позволяет максимально защитить твое устройство от хакерских атак и сетей, ведь в разъеме используется встроенный чип сертификации MFI, который различал сертифицированные кабели от чужеродных.

Поскольку этот тип зарядного использовался почти во всех продуктах Apple, то он стал мультифункциональным и его можно было применить к разным устройствам.

Однако было и несколько недостатков. К примеру, время зарядки с помощью lightning длилось около двух часов.

USB-C или Type-С

Этот тип зарядного массивнее конкурента, однако очевидным его преимуществом является высокая мощность. Именно она позволяет зарядить твой телефон гораздо быстрее, чем любая другая система.

С системой зарядного lightning Type-С объединяет симметричность штекеров, которая обеспечивает правильное соединение с устройством с первого раза. Также общей чертой является универсальность, ведь система подходит для разных продуктов.

Единственное, в чем USB-C уступает lightning – это уровень защиты от хакеров и сетей.

Новый тип зарядного – это не единственное, чем может удивить компания. Мы рассказали о линейке обновленных продуктов Apple.

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