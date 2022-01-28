Авто постоянно ломается? Расскажем, что нужно делать и как часто заезжать на СТО

Автомобиль значительно упрощает нам жизнь. Мы можем передвигаться свободно по городу или по стране, еще и с комфортом.

Однако с покупкой авто к нам приходит и ответственность, ведь мы должны ездить по правилам и не вредить другим.

А также дополнительные расходы и переживания, ведь за машиной нужно постоянно следить, чтобы она была в хорошем состоянии и не ломалась.

Часто владельцы авто пытаются сами что-нибудь подкрутить или заменить, чтобы не ехать на станцию ​​технического обслуживания (СТО).

Но если ты ничего не понимаешь в автомобилях, то лучше доверить эту работу профессионалам.

Также важно не тянуть с визитом на СТО до критического момента, а регулярно проверять машину, даже если нет поломок.

Техническое обслуживание авто

Для диагностики авто на СТО нужно приезжать не реже одного раза в год, желательно раз в квартал, — рассказывает работник СТО Вадим Оситнянко.

Также он говорит, что следует обращаться к профессионалам сразу, как только услышали подозрительный и нехарактерный звук для вашего авто.

— Если твой автомобиль начал “брать” масло, появились посторонние звуки в ходовой и двигателе, неисправна хоть одна деталь электроники — сразу нужно проходить техническое обслуживание (ТО), — говорит Вадим.

Профилактика поломок

Чтобы машина меньше ломалась, нужно соблюдать правила и рекомендации производителя и своевременно проходить плановое техническое обслуживание.

— Также нужно обслуживать авто только у официального дилера или на сертифицированных СТО. Следить за уровнем всех жидкостей в автомобиле.

В машине должен быть базовый дорожный набор:

огнетушитель;

домкрат;

аптечка;

минимальный необходимый набор ключей;

запасное колесо;

светоотражающий жилет;

буксировочный трос.

— Существенных различий между уходом за новым и подержанным автомобилем нет.

Главное — своевременно проходить ТО и соблюдать рекомендации производителя.

Частые ошибки, приводящие к поломкам

К таким относим: обслуживание автомобилей на несертифицированных СТО, несвоевременно пройденное регламентированное ТО, игнорирование нехарактерных звуков.

При осмотре на СТО автомобиль проходит диагностику, состоящую из 29 позиций. Она помогает предотвратить поломки.

— Зимой самые распространенные проблемы, с которыми обращаются на СТО, — это диагностика электроники и дизельных двигателей.

Также зимой нужно быть еще внимательнее на дороге. Ведь гололедица и плохая видимость прибавляют проблем водителям.

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