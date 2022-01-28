Авто постоянно ломается? Расскажем, что нужно делать и как часто заезжать на СТО

Автомобиль значительно упрощает нам жизнь. Мы можем передвигаться свободно по городу или по стране, еще и с комфортом.
Однако с покупкой авто к нам приходит и ответственность, ведь мы должны ездить по правилам и не вредить другим.
А также дополнительные расходы и переживания, ведь за машиной нужно постоянно следить, чтобы она была в хорошем состоянии и не ломалась.
Часто владельцы авто пытаются сами что-нибудь подкрутить или заменить, чтобы не ехать на станцию технического обслуживания (СТО).
Но если ты ничего не понимаешь в автомобилях, то лучше доверить эту работу профессионалам.
Но если ты ничего не понимаешь в автомобилях, то лучше доверить эту работу профессионалам.
Также важно не тянуть с визитом на СТО до критического момента, а регулярно проверять машину, даже если нет поломок.
Для диагностики авто на СТО нужно приезжать не реже одного раза в год, желательно раз в квартал, — рассказывает работник СТО Вадим Оситнянко.
Для диагностики авто на СТО нужно приезжать не реже одного раза в год, желательно раз в квартал, — рассказывает работник СТО Вадим Оситнянко.
Также он говорит, что следует обращаться к профессионалам сразу, как только услышали подозрительный и нехарактерный звук для вашего авто.
— Если твой автомобиль начал “брать” масло, появились посторонние звуки в ходовой и двигателе, неисправна хоть одна деталь электроники — сразу нужно проходить техническое обслуживание (ТО), — говорит Вадим.
Чтобы машина меньше ломалась, нужно соблюдать правила и рекомендации производителя и своевременно проходить плановое техническое обслуживание.
Чтобы машина меньше ломалась, нужно соблюдать правила и рекомендации производителя и своевременно проходить плановое техническое обслуживание.
— Также нужно обслуживать авто только у официального дилера или на сертифицированных СТО. Следить за уровнем всех жидкостей в автомобиле.
В машине должен быть базовый дорожный набор:
— Существенных различий между уходом за новым и подержанным автомобилем нет.
Главное — своевременно проходить ТО и соблюдать рекомендации производителя.
Главное — своевременно проходить ТО и соблюдать рекомендации производителя.
К таким относим: обслуживание автомобилей на несертифицированных СТО, несвоевременно пройденное регламентированное ТО, игнорирование нехарактерных звуков.
При осмотре на СТО автомобиль проходит диагностику, состоящую из 29 позиций. Она помогает предотвратить поломки.
При осмотре на СТО автомобиль проходит диагностику, состоящую из 29 позиций. Она помогает предотвратить поломки.
— Зимой самые распространенные проблемы, с которыми обращаются на СТО, — это диагностика электроники и дизельных двигателей.
Также зимой нужно быть еще внимательнее на дороге. Ведь гололедица и плохая видимость прибавляют проблем водителям.
Ранее мы рассказывали о безопасности на дороге в зимний период.