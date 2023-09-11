Украли телефон в школе? Что делать и куда обращаться — пошаговая инструкция действий

Дети могут не отдавать себе отчет, что кража — это преступление. К тому же, часто кражи происходят в школе из-за материального состояния семей, зависти, шуток детей или других факторов. Если у ребенка украли телефон в школе, читай, что делать и куда обращаться.

Что делать, если в школе украли телефон: пошаговая инструкция

Воровство в школах — явление не новое. Воровать могут не только дети, но и учителя, или другие люди, которые находятся в школе. Первое, что нужно сделать, проверить локацию телефона с другого, если такая функция есть у родителей.

Второе — обезопасить телефон. Необходимо войти в аккаунты ребенка и поменять все пароли. Если доступа к телефону и возможности увидеть, где он, нет, нужно хотя бы поменять пароли в аккаунтах. В Google можно отследить входы в аккаунт, места подключения, возможно, вора удастся вычислить так.

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Попробуй позвонить на украденный телефон. Может случиться так, что кто-то ответит и сообщит, что произошло. Если трубку не берут или сбрасывают, лучше заблокировать номер, особенно банковские карты, привязанные к телефону.

Следует сообщить учителю и администрации школы о случае. В школах могут быть камеры, поэтому стоит просмотреть доступные записи.

Если учителя и директор школы после воспитательной беседы с персоналом и детьми не нашли того, кто украл телефон, ты можешь обратиться в полицию.

Важно поделиться информацией в родительских чатах, они могут заметить, что кто-то из детей пришел домой с чужим телефоном.

Кроме этого часто случается так, что ребенок забыл телефон в столовой или спортзале, а подумал, что его украли. Поэтому следует обойти все места, где был ребенок в последнее время.

Также можно подойти на вахту школы или в места, где оставляют забытые вещи. Сообщи школьникам, учителям и родителям о награде за возвращение телефона. Иногда люди с недостаточным доходом вынуждены воровать, поэтому могут вернуть телефон за деньги.

Предупреди родных и друзей, что у ребенка украли телефон. Это обезопасит от фишинговых атак или других попыток мошенничества. В полиции следует сообщить о факте кражи, где и когда в последний раз ребенок видел свой телефон, на какие номера звонил, угрожал ли ему кто-то или просил дать поиграть телефоном.

Вероятность, что полиция найдет телефон, очень мала. А потому, чтобы обезопасить детский телефон от воровства в будущем, ты можешь установить отслеживание телефона ребенка, или выдавать в школу недорогой кнопочный.

Также можно предложить учителям собирать телефоны детей и раздавать их на перерывах, во время воздушной тревоги и когда дети идут домой.

Раньше мы рассказывали, какие настройки установить, если украли телефон.

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