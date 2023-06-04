Тяжело работай, чтобы хорошо зарабатывать? Пять вредных убеждений о деньгах, которые ты навязываешь ребенку

Деньги, конечно, имеют большую цену в наше время. С их помощью мы не только питаемся, но и развиваемся, учимся, отдыхаем и поддерживаем армию. Однако родителям следует обучать своих детей правильному отношению к деньгам, чтобы в будущем путь к финансовым успехам не был сверхтрудным.

О вредных убеждениях и их избегании рассказал психолог Дмитрий Карпачев.

Чего не стоит говорить ребенку о деньгах

Чтобы что-нибудь заработать, нужно трудно поработать.

Вместо этого следует объяснить ребенку, что количество прилагаемых к заработку денег усилий не всегда влияет на количество денег. То есть, прямой связи здесь может и не быть.

Можно тяжело работать по 12 часов в сутки, но получать копейки. В то время как другие работают по три — четыре часа и регулярно летают на Мальдивы отдыхать.

Большие деньги — это не для нас.

Сколько бы человек ни зарабатывал, все равно потратить можно вдвое больше. Главное, чтобы эти расходы были полезными, доставляли удовольствие.

Не стоит сначала ограничивать свои запросы, чтобы потом не сетовать на небольшие заработки.

Лучше внушить ребенку, что он достоин лучшего, и это лучше обязательно случится — все в его руках, — объясняет Дмитрий Карпачев.

Нужно постоянно копить и покупать только самые необходимые вещи.

Деньги нужны для того, чтобы их тратить. Вместо бессмысленного накопления лучше ставить цели и достигать их.

Сформируй у ребенка привычку не просто собирать деньги, а собирать именно на что-нибудь. А накопив — радовать себя, получив заряд эмоций и мотивацию на новые цели.

Большие деньги зарабатывают только воры и мошенники.

Если ты закладываешь эту установку в ребенка, то он будет подсознательно избегать возможностей, которые дадут ему высокий доход. Потому что большие деньги могут быть только у плохих людей, а если он хороший человек, то большие деньги — не для него.

На самом деле способов заработать даже большие деньги честно — очень много. Поищи такие примеры среди знакомых или почитай истории успеха известных личностей.

Все они пришли к богатству благодаря своему разуму и незаурядным способностям.

Деньги — не главное, важны другие вещи.

В общем, так и есть, но без денег эти вещи можно и не получить.

Деньги дают свободу выбора, спокойствие о завтрашнем дне, уверенность в себе. Такие люди интересны другим, к ним тянутся, увлекаются.

Имея деньги, гораздо легче стать разносторонне развитой личностью, иметь друзей во всем мире и жить полной, насыщенной жизнью.

А вот как научить ребенка правильно распоряжаться своими деньгами, мы писали в нашем другом материале. Читай о финансовой грамотности для детей и приобретай новые навыки со всей семьей!

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