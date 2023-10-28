Когда дети вырастают. Синдром пустого гнезда — что это такое и как родителям принять новую реальность

Отцовство — это длительный, пожизненный процесс, во время которого мама и папа постоянно учатся, чтобы учить своих детей и помогать им. Однако наступает момент, когда дочь или сын перестают быть детьми — они вырастают и покидают родительские дома, отправляются в самостоятельную, взрослую жизнь и строят собственные семьи.

И когда квартиры и дома становятся тише, а детские комнаты больше не используются по назначению, родители проходят глубоко личную и сложную страницу жизни. Они переживают до сих пор неизведанные эмоции и не все знают, что делать и как жить дальше.

О новом этапе для родителей, как его прожить и что может помочь, рассказали в Hedepy Украина. Важными примечаниями делимся и мы.

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Что такое синдром пустого гнезда

Синдром пустого гнезда — состояние, которое переживают многие родители после того, как их дети покидают родительский дом. В наших реалиях, труднее это событие воспринимают матери, ведь они чаще являются опекунами детей.

Чувство печали и скорби из-за этого могут обостряться и под влиянием других жизненных обстоятельств, таких как выход на пенсию, менопауза и другое.

Если в течение материнства женщины выстраивали свою личность только вокруг детей и семьи, то может возникнуть чувство ненужности, дезориентации, растерянности, женщину может накрыть паника и ностальгия.

И если переживания ностальгии и грусти вполне нормальны, то с чувством собственной брошенности стоит бороться.

Труднее всего отпустить детей в самостоятельную взрослую жизнь тем родителям, которые:

имеют сложные отношения в браке или разведены;

тяжело отпускали ребенка в садик, школу;

не уверены, что дети уже достаточно самостоятельны;

идентифицируют себя исключительно мамой или папой, а не со своей реализацией в чем-то ещё;

занимались исключительно воспитанием детей и не имели работы или увлечений.

Почему родителям становится одиноко после взросления детей

Конечно, в течение всего периода взросления включенность родителей в жизнь ребенка постепенно уменьшается. Ведь в отличие от раннего детства, в подростковом возрасте ребенок уже не нуждается в тотальной опеке: чтобы его одевали, кормили из ложечки и другое.

Однако когда ребенок переезжает из родительского дома, возникает куча вопросов: что делать дальше, куда направить свою заботу и появившееся время?

В этот момент перед родителями появляются новые задачи: построение нового типа отношений с дочерью или сыном, поиск занятий, которые заполнят пустоту в рутине. Многие родительские пары снова остаются друг с другом и понимают, что и их контакт изменился.

Советы для родителей, чьи дети стали взрослыми

Обсуди с партнером ваши планы, переживания и мнения. Занимайся хобби и интересами, а если их нет, обязательно ищи такое дело для души. Дай себе время адаптироваться к новой жизни. Заведи дневник, если требуешь выписывать свои переживания относительно своей жизни. Соблюдай привычный распорядок дня. Общайся с друзьями и семьей. Обратись к специалисту, если чувствуешь, что нужна помощь.

Для многих родителей тоже трудно найти нужные слова, которые следует говорить своим детям. Советы, что сказать своей взрослой дочери, мы рассказывали раньше.

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