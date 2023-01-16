ДПА и ВНО возвращаются: как будут сдавать экзамены в 2023 году

Уже три года подряд ученики не сдают экзамены ДПА и ВНО. Сначала такое решение приняли из-за пандемии Covid-19, а продолжили из-за полномасштабного вторжения. Зачисление в вузы происходило по итогам мультимедийного теста.
Какое бы облегчение детям и родителям не приносили отмены тестов, в МОН считают, что уже сейчас необходимо возвращаться к традиционным формам контроля знаний.
В 2023 году ученики 4, 9 и 11 классов в украинских школах впервые с 2020 года будут сдавать ДПА и ВНО. Государственный экзамен будет проходить в письменном виде в учебном заведении. Подробнее об экзаменах рассказали в указе МОН.
После окончания младшей школы в 2023 году ученики четвертых классов будут сдавать ДПА по математике и украинскому языку. Если же в классе изучали язык национального меньшинства или коренного народа, то экзамен нужно сдавать по этому предмету.
Экзамены для младших классов никак не влияют на то, пойдет ли ребенок в следующий класс. Благодаря им проводят мониторинг качества образования, предоставляемого учебным заведением.
После окончания средней школы тоже традиционно сдают экзамен для мониторинга качества усвоенных знаний. Учащиеся девятых классов будут сдавать ДПА по четырем предметам.
Среди перечня обязательных предметов для 9 класса в 2023 году оказались украинский язык и математика.
Среди перечня обязательных предметов для 9 класса в 2023 году оказались украинский язык и математика.
Третий предмет для учащихся будет выбирать педагогический совет школы: между историей Украины и иностранным языком.
А вот четвертый предмет можно выбрать из представленных дисциплин самостоятельно: география, химия, физика, история Украины, биология и иностранный язык.
Одиннадцатиклассники будут сдавать ДПА в форме ВНО. Учащимся в старшей школе необходимо будет сдать экзамены по следующим предметам:
А самостоятельно выбрать предмет можно из следующего списка: иностранный язык, физика, история Украины, химия, география.
Также можно сдать ВНО по языку национального меньшинства или коренного народа, если он изучался в школе, а один из родителей дал разрешение и написал заявление на сдачу экзамена по этому предмету.
А как быть, если твой ребенок находится за границей? Ранее мы рассказывали про обучение детей за границей: могут ли отчислить из украинской школы и как будут засчитывать оценки.
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