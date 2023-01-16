ДПА и ВНО возвращаются: как будут сдавать экзамены в 2023 году

Уже три года подряд ученики не сдают экзамены ДПА и ВНО. Сначала такое решение приняли из-за пандемии Covid-19, а продолжили из-за полномасштабного вторжения. Зачисление в вузы происходило по итогам мультимедийного теста.

Какое бы облегчение детям и родителям не приносили отмены тестов, в МОН считают, что уже сейчас необходимо возвращаться к традиционным формам контроля знаний.

В 2023 году ученики 4, 9 и 11 классов в украинских школах впервые с 2020 года будут сдавать ДПА и ВНО. Государственный экзамен будет проходить в письменном виде в учебном заведении. Подробнее об экзаменах рассказали в указе МОН.

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ДПА 4 класс

После окончания младшей школы в 2023 году ученики четвертых классов будут сдавать ДПА по математике и украинскому языку. Если же в классе изучали язык национального меньшинства или коренного народа, то экзамен нужно сдавать по этому предмету.

Экзамены для младших классов никак не влияют на то, пойдет ли ребенок в следующий класс. Благодаря им проводят мониторинг качества образования, предоставляемого учебным заведением.

ДПА 9 класс

После окончания средней школы тоже традиционно сдают экзамен для мониторинга качества усвоенных знаний. Учащиеся девятых классов будут сдавать ДПА по четырем предметам.

Среди перечня обязательных предметов для 9 класса в 2023 году оказались украинский язык и математика.

Третий предмет для учащихся будет выбирать педагогический совет школы: между историей Украины и иностранным языком.

А вот четвертый предмет можно выбрать из представленных дисциплин самостоятельно: география, химия, физика, история Украины, биология и иностранный язык.

ВНО для 11 класса

Одиннадцатиклассники будут сдавать ДПА в форме ВНО. Учащимся в старшей школе необходимо будет сдать экзамены по следующим предметам:

Иностранный язык или история Украины

Украинский язык

Математика

А самостоятельно выбрать предмет можно из следующего списка: иностранный язык, физика, история Украины, химия, география.

Также можно сдать ВНО по языку национального меньшинства или коренного народа, если он изучался в школе, а один из родителей дал разрешение и написал заявление на сдачу экзамена по этому предмету.

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