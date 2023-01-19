Все самое нужное для новорожденного: как оформить Пакунок малюка

После родов в Украине матерям всегда дают помощь от государства. Одна из таких — Пакунок малюка.

В него входит разнообразная одежда, пеленки, подгузники, игрушки, средства для гигиены и многое другое. Как оформить Пакунок малюка 2023 — читай в материале.

Как оформить Пакунок малюка

Чаще всего Пакунок малюка выдают после выписки из роддома. Если помощь закончилась в отделении, то молодой маме или папе нужно идти в ближайшее управление соцзащиты.

Сейчас также смотрят

Также ты можешь не брать пакет, а получить вместо него 6603 грн.

Для того чтобы пришли деньги, нужно прийти в ПриватБанк и открыть специальный счет с социальной картой. Во время войны государство дает возможность родителям тратить эти деньги на то, что им нужно (не только на малыша).

Как заказать Пакунок малюка

В первую очередь тебе нужно зайти в Дію. Сразу после этого — в єМалятко. Этой услугой могут воспользоваться только те люди, у которых еще нет свидетельства о рождении ребенка и кто действительно не получал Пакунок малюка. В єМалятко нужно зарегистрироваться и написать свои данные. Проверь информацию и нажми на кнопку Далее. Прикрепи информацию о том, кто является отцом и матерью ребенка. Укажи номер медицинского взноса. После того как ты заполнишь форму, выбери Дополнительные услуги. Выбери в них Пакунок малюка. Информация о том, когда ты сможешь получить Пакунок малюка, придет на почту и в приложение Дія.

Как получить деньги вместо Пакунка малюка

Онлайн сейчас этого сделать нельзя. Чтобы получить деньги или сам Пакунок, нужно прийти в ближайший центр соцзащиты. Одному из родителей при этом нужно подать соответствующие документы:

заявление о том, что ты хочешь получить Пакунок малюка (или деньги вместо него);

паспорт;

копию свидетельства о рождении ребенка;

справку из роддома о том, что ваша семья не получала Пакунок малюка.

Ранее мы рассказывали самые распространенные мифы о грудном вскармливании — читай о них в нашем материале.

У Вікна-новини есть свой Telegram. Подпишись, чтобы читать только самое интересное!