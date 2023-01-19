Все самое нужное для новорожденного: как оформить Пакунок малюка

После родов в Украине матерям всегда дают помощь от государства. Одна из таких — Пакунок малюка.
В него входит разнообразная одежда, пеленки, подгузники, игрушки, средства для гигиены и многое другое. Как оформить Пакунок малюка 2023 — читай в материале.
Чаще всего Пакунок малюка выдают после выписки из роддома. Если помощь закончилась в отделении, то молодой маме или папе нужно идти в ближайшее управление соцзащиты.
Также ты можешь не брать пакет, а получить вместо него 6603 грн.
Также ты можешь не брать пакет, а получить вместо него 6603 грн.
Для того чтобы пришли деньги, нужно прийти в ПриватБанк и открыть специальный счет с социальной картой. Во время войны государство дает возможность родителям тратить эти деньги на то, что им нужно (не только на малыша).
Онлайн сейчас этого сделать нельзя. Чтобы получить деньги или сам Пакунок, нужно прийти в ближайший центр соцзащиты. Одному из родителей при этом нужно подать соответствующие документы:
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