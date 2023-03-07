Упрощено на период войны: как оформить разрешение на выезд ребенка за границу — пошаговая инструкция

Во время войны родителям приходится вывозить детей за границу в более безопасные для жизни и здоровья условия. Но часто семьи не могут выехать вместе, ведь военнообязанные должны оставаться в Украине. В таком случае необходимо разрешение на выезд ребенка за границу с одним из родителей. Читай в нашем материале, как оформить разрешение на выезд ребенка за границу.
Дети до 16 лет могут выезжать за границу только с согласия родителей (усыновителей), в их сопровождении или в сопровождении лиц, уполномоченных родителями. На время военного положения принцип выезда был упрощен. Необходимы документы, идентифицирующие ребенка, доказательство родственных связей.
Чтобы вывезти ребенка за границу, родителю или уполномоченному лицу необходимо иметь следующие документы:
Для оформления нотариального разрешения на выезд ребенка за границу родителю, а в случае выезда ребенка до 16 лет с уполномоченным лицом — обоим, нужно предоставить нотариусу оригиналы паспортов, регистрационных номеров учетных карт налогоплательщиков и свидетельство о рождении ребенка.
Такое согласие предотвращает незаконный вывоз ребенка за пределы Украины и оформляется в виде заявления, подлинность подписи родителей на котором удостоверяется нотариально.
Согласно Гражданскому кодексу Украины лица, достигшие 16-летнего возраста, имеют право самостоятельно пересекать границу. Поэтому детям от 16 до 18 лет разрешение родителя на выезд за границу не требуется.
Для выезда нужен только загранпаспорт (внутренний или свидетельство о рождении, если загранпаспорта нет).
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