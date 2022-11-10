Как получить идентификационный код ребенку 2022 в Украине онлайн и без прописки

Идентификационным кодом называют специальную справку, в которой указан учетный номер налогоплательщика. Его присваивает налоговая ребенку при регистрации и использует в дальнейшем в целях налогообложения и учета.
Детальнее о том, что такое идентификационный код ребенка и как его получить, смотри в материале.
Идентификационный код требуется при:
Лучше подавать документы и получать код сразу после того, как ребенок родился. Так его сделают до того момента, когда он тебе понадобится.
О том, как родившимся не в Украине получить наше гражданство, мы рассказывали ранее.
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