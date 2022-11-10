Как получить идентификационный код ребенку 2022 в Украине онлайн и без прописки

Идентификационным кодом называют специальную справку, в которой указан учетный номер налогоплательщика. Его присваивает налоговая ребенку при регистрации и использует в дальнейшем в целях налогообложения и учета.

Детальнее о том, что такое идентификационный код ребенка и как его получить, смотри в материале.

Как получить идентификационный код для ребенка и когда он нужен

Идентификационный код требуется при:

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оформлении паспорта с 14 или 16 лет;

поступлении в вуз или другое учебное заведение;

получении наследства;

принятии в дар имущества;

получении алиментов;

получении призов на соревнованиях;

принятие спонсорской помощи и т.д.

Лучше подавать документы и получать код сразу после того, как ребенок родился. Так его сделают до того момента, когда он тебе понадобится.

Как получить идентификационный код для ребенка

Подай в фискальный орган учетную карточку физического лица — налогоплательщика по форме № 1ДР. Вместе с ним нужно предъявить документ, удостоверяющий человека, в котором содержится информация, необходимая для регистрации, реквизиты (ФИО, дата рождения, место рождения, место жительства, гражданство). Учетные карточки детей до 14 лет предоставляются родителями или одним из родителей при наличии свидетельства о рождении ребенка и документа, удостоверяющего личность одного из родителей. Если свидетельство о рождении лица до 14 лет, которое было выдано не на украинском, подается его заверенный перевод на украинский язык и копия. После предъявления тебе вернут это свидетельство. Идентификационный код будет отдан тебе в течение трех рабочих дней со дня обращения. Украинцы, не имеющие постоянного места жительства или временно находящиеся не в своем населенном пункте, должны обратиться в любой фискальный орган. Срок выдачи увеличится до недели.

Необходимые документы для получения идентификационного кода: полный перечень

паспорты родителей или одного из родителей;

свидетельство о рождении ребенка;

заявление с информацией о Ф.И.О., дате и месте рождения несовершеннолетнего лица, для которого будет выдан идентификационный код.

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