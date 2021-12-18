Как записать ребенка в детский сад — пошаговые действия

Хотим мы того или нет, но мы все взрослеем. Особенно это чувствуется, когда наступает пора впервые отпускать своих детей из дома и выбирать для них детский сад.

Однако как это сделать? Министерство образования и науки объясняет, как правильно записать ребенка в детский сад.

Во-первых, стоит выбрать детский садик и обратить внимание на те факторы, которые вам принципиально важны (например, удаленность от дома).

Во-вторых, необходимо посетить заведение. Поскольку фото и описание в интернете иногда могут не соответствовать нашему восприятию в реальности.

В-третьих, нужно узнать у директора заведения о наличии свободных мест и порядке зачисления детей.

Если вам сообщили, что мест нет, необходимо выяснить причины отсутствия мест и получить письменный отказ в принятии ребенка в садик от руководителя заведения. Также после этого можно обратиться в управление образования за помощью.

Еще одним вариантом может быть возможность стать в электронную очередь на сайте местного органа управления образованием.

Как утверждает МОН, становиться в электронную очередь не обязательно. Однако так можно сэкономить время и увеличить шансы получить место в детском саду. Поэтому если вы уверены, что не измените место жительства в ближайшее время, то следует обеспечить свое спокойствие и стать в электронную очередь.

Чтобы записаться в электронную очередь необходимо:

Зарегистрироваться на сайте от местного органа управления образования Выбрать садик Заполнить заявку В заявке указать: имя и фамилию ребенка, дату рождения, серию и номер свидетельства о рождении, контактный телефон родителя, желаемый детский сад и нажать “Подать заявку”. Проверить, что заявка зарегистрирована Если регистрация успешная – устанавливается статус “Зарегистрировано в очереди”. Отслеживать статус заявки Если в саду есть свободные места, то статус регистрации изменится на “Есть возможность зачисления” (уведомление об этом прийдет по электронному адресу), и будет предложено место в выбранном садике. Предоставить документы Сделать это нужно в срок, установленный местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления. В противном случае очередь автоматически отменяется.

Какие документы необходимы?

Для приема в сад общего развития необходимо предоставить:

заявление родителей или лиц, их заменяющих;

медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка с выводом врача, что ребенок может посещать заведение дошкольного образования;

свидетельство о рождении.

Для приема детей, родители которых отказываются от прививок, необходимо предоставить:

медицинскую справку установленного образца с выводом врачебно-консультативной комиссии, в котором указано, что ребенок может посещать заведение дошкольного образования.

Как записать ребенка в специальный садик или группу?

Для приема в специальное учреждение дошкольного образования (группы), а также для приема детей с особыми образовательными потребностями в инклюзивные группы необходимо дополнительно предоставить:

заключение психолого-медико-педагогической консультации или инклюзивно-ресурсного центра;

направление местного органа управления образованием;

индивидуальная программа реабилитации для детей с инвалидностью.

Для приема детей в санаторное учреждение дошкольного образования (группы) необходимо дополнительно предоставить:

справку территориального лечебно-профилактического учреждения или тубдиспансера;

направление местного органа управления образованием.

Прием в детский сад осуществляется руководителем в течение 1 года на основании предоставленных документов.

О благотворительных взносах

Также важно помнить, что благотворительный взнос уплачивается исключительно по желанию родителей. Поэтому если благотворительный взнос с вас требуют, это можно считать нарушением и подать жалобу в районное управление образования или обратиться в полицию.

За подобные действия предусмотрена уголовная ответственность.

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