Страна оплачивает путевки для оздоровления отдельных групп детей: кто может получить средства

Дети — будущее нашей страны. И чтобы это будущее было оптимистичным и легким, следует заботиться о здоровье несовершеннолетних украинцев. С 1 июня 2023 года государство будет оплачивать путевки для детей, нуждающихся в социальном внимании и поддержке.

Кто сможет получить средства и как будет работать механизм — объясняем дальше.

Кто может получить деньги на путевку для детей

Теперь государство будет напрямую выплачивать семьям средства, а родители совместно с ребенком смогут самостоятельно выбрать заведение и приобрести путевку для ребенка, — сообщили в Министерстве социальной политики.

Получить средства на приобретение путевки может:

один из родителей/опекун ребенка, воспитывающегося в малообеспеченной семье;

один из родителей/опекун ребенка с инвалидностью;

ребенок из многодетной семьи.

Место жительства такого ребенка должно быть задекларировано/зарегистрировано на территории Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей.

— Мы стараемся хотя бы немного нивелировать те сложные процессы, которые сегодня переживают украинские дети. Поэтому государство напрямую перечислит родителям средства на оздоровление детей, которые нуждаются в поддержке, находятся в зоне активных боевых действий или на границе с Российской Федерацией, — объясняет министр социальной политики Оксана Жолнович.

Таким образом, родители смогут самостоятельно выбрать любое заведение, которое соответствует условиям безопасности, критериям оздоровления, и оздоровить ребенка в тот промежуток времени, который будет для них комфортным.

С 1 июня родители будут получать уведомления о возможности получения средств. Проверить наличие такой семьи в списке можно самостоятельно.

Как получить деньги на путевку для детей

Для того чтобы получить средства на путевку для детей из перечисленного списка, родители должны открыть карту в АО КБ ПриватБанк со специальным режимом использования (это карточки, которые можно оформить в отделении ПриватБанка).

На эту карту будет начислено 14 165 грн на каждого ребенка. Из списка можно выбрать заведение оздоровления и отдыха высшей категории, которые есть в Госреестре.

Все другие категории детей, нуждающихся в особом социальном внимании и поддержке, могут получить путевку на оздоровление и отдых по действующему механизму распределения в государственное предприятие Международный детский центр Артек.

Как психологически подготовить своего ребенка к самостоятельному отдыху, мы писали в нашем другом материале.

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