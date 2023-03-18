Мамы нет: угрозы и вызовы взросления без самого родного человека — как вырастить ребенка без психотравмы

С началом войны почти 6,5 тыс. детей остались без родительской опеки по разным причинам. Из них 1,3 тыс. остались одинокими в связи со смертью обоих или одного из родителей.
Детская психика достаточно неустойчива к таким нагрузкам, поэтому дети склонны к переживаниям еще больше, чем взрослые. К сожалению, мы не всегда можем контролировать жизненные ситуации таким образом, чтобы не нанести ребенку психологические травмы.
Вікна-новини вместе с экспертами подготовили для тебя советы, которые помогут предотвратить формирование психологических травм у детей, оставшихся без мамы или папы.
Психологическая травма — это реакция психики на события или серию событий, представляющих угрозу физической и/или психологической целостности человека.
Такие реакции могут возникать в результате различных событий, таких как насилие, потеря близкого человека, военные действия, крушение, сексуальное насилие и другие.
Это страшное, шокирующее событие, угрожающее жизни или эмоциональному благополучию ребенка, а также негативное влияние, справиться с которым ребенок не может из-за возрастных особенностей, — комментирует психолог Валентина Жемчужникова.
Это страшное, шокирующее событие, угрожающее жизни или эмоциональному благополучию ребенка, а также негативное влияние, справиться с которым ребенок не может из-за возрастных особенностей, — комментирует психолог Валентина Жемчужникова.
Детский нейропсихолог Дмитрий Вакуленко рассказывает, что психологические травмы могут быть разных типов:
Нейропсихолог Дмитрий Вакуленко даёт советы, которые помогут распознать проявления психотравм:
— Если ребенок не прожил свое горе, не имел возможности дать волю своим чувствам, не был поддержан взрослыми, то травма “замораживается”, — комментирует психолог Валентина Жемчужникова.
А дальше человек живет, и у него будто все может удачно складываться, вот только радости нет, и ощущение, будто что-то его тяготит.
Также это могут быть различные страхи, чувства тревоги, вины, неизменный контроль над близкими.
Кроме того, травма влияет на то, как человек строит отношения с окружающими, с противоположным полом, как дела с доверием, как человек справляется со своими переживаниями в дальнейшем, — рассказывает психолог.
Кроме того, травма влияет на то, как человек строит отношения с окружающими, с противоположным полом, как дела с доверием, как человек справляется со своими переживаниями в дальнейшем, — рассказывает психолог.
— Все индивидуально и зависит от того, как и с кем ребенок проживал утрату родителей, — добавляет Валентина.
— В долгосрочной перспективе человек, имеющий непроработанный травматический опыт, может иметь неконструктивное восприятие себя, людей, мира, что приводит к формированию неконструктивных правил жизни или принципов, которыми руководствуется человек, — рассказывает детский нейропсихолог Дмитрий Вакуленко.
В результате у человека могут возникать трудности в реализации себя и своих потребностей во всех сферах его жизни, — добавляет он.
В результате у человека могут возникать трудности в реализации себя и своих потребностей во всех сферах его жизни, — добавляет он.
То есть могут возникнуть проблемы при создании собственной семьи, в работе, в коммуникации с людьми и т. д.
Основной принцип профилактики психотравм — создать безопасную и поддерживающую среду для ребенка, где он может развиваться и чувствовать себя защищенным.
Детский нейропсихолог даёт советы, которые помогут предупредить формирование психических травм:
Прежде всего, важно дать ребенку понять, что все его чувства и переживания — нормальны и он имеет на них полное право.
Нет ничего постыдного в том, чтобы плакать, сокрушаться, сердиться. Не надо пытаться отвлечь ребенка, чтобы он не плакал, не скучал, — рассказывает Валентина Жемчужникова.
Нет ничего постыдного в том, чтобы плакать, сокрушаться, сердиться. Не надо пытаться отвлечь ребенка, чтобы он не плакал, не скучал, — рассказывает Валентина Жемчужникова.
— Ребёнок хорошо чувствует родителей без слов и жестов. Поэтому, если хочешь, чтобы твою поддержку почувствовали, просто оставайся искренним(-ой). Не пытайтесь “купить” покой ребенка за игрушку или что-то другое, не обесценивай боль и потерю ребенка, — советует психолог Дмитрий.
Попытайся понять и разделить эту боль вместе с ним.
Будь готов(-а) к тому, что состояние ребенка может быть нестабильным и в ответ можешь получить неприятие.
Взрослые часто не выносят детских слез и стараются любым способом сделать так, чтобы ребенок не плакал, не страдал.
Худший вариант — это стыдить: “Ты же будущий мужчина, ты должен быть сильным”, “Мама/папа не хотел(-а) бы, чтобы ты плакал(-а)”, — советутет Валентина Жемчужникова.
Худший вариант — это стыдить: “Ты же будущий мужчина, ты должен быть сильным”, “Мама/папа не хотел(-а) бы, чтобы ты плакал(-а)”, — советутет Валентина Жемчужникова.
Если в семье есть несколько детей, то не нужно на старших навешивать ответственность за состояние младших — это вредит психическому здоровью ребенка.
Чтобы поддержать, будь рядом с ребенком, повторяй, что ты всегда открыт(-а) для того, чтобы поговорить.
Делись своими переживаниями при разговоре о родном умершем человеке, спрашивай, как ребенок чувствует себя, о чем думает, придерживайся ритуалов, которые были раньше, которые связывали ребенка с умершим папой или мамой.
— С одной стороны, оставшийся взрослый должен быть достаточно устойчивым, чтобы быть опорой ребенку. С другой, не нужно изображать из себя держащуюся скалу — не плачущую, не унывающую. Дети часто это считывают как безразличие, — добавляет эксперт.
Поэтому помни, что лучший вариант поддержки ребёнка — это обращение к психологу, который будет работать с темой проживания потери.
Поэтому помни, что лучший вариант поддержки ребёнка — это обращение к психологу, который будет работать с темой проживания потери.
Он будет консультировать тебя — как объяснять, что с ребенком происходит на данном этапе, как лучше поступать и что наоборот не следует делать/говорить.
В начале, если ребенок попал к опекунам сразу после потери, — помочь ему это пережить, поддержать и создать условия эмоционального и физического комфорта.
Я бы советовал здесь работать в паре с детским психотерапевтом. Потеря мамы или папы — это сильная травма, — советует детский нейропсихолог Дмитрий Вакуленко.
Я бы советовал здесь работать в паре с детским психотерапевтом. Потеря мамы или папы — это сильная травма, — советует детский нейропсихолог Дмитрий Вакуленко.
Но базовые действия опекунов должны быть направлены на предупреждение формирования психических травм, добавляет он.
В целом, так же, как и мамам, воспитывающим детей без отца.
Любовь, принятие, забота, внимание — вот что должны давать родители, разницы в этом нет.
Важно найти в окружении женщину, которая смогла бы построить хорошие отношения с ребенком, особенно если речь идет о девочке, — считает психолог Валентина Жемчужникова.
Важно найти в окружении женщину, которая смогла бы построить хорошие отношения с ребенком, особенно если речь идет о девочке, — считает психолог Валентина Жемчужникова.
Это может быть тетя, крестная, учительница в школе или каком-нибудь кружке.
Также нейропсихолог Дмитрий Вакуленко подготовил важные рекомендации для пап, как воспитывать детей самостоятельно:
Большое значение имеет возраст ребенка. Мы рассказываем о возможных проблемах:
Есть несколько способов, которые помогут уменьшить последствия. Их рекомендует эксперт Дмитрий Вакуленко:
— Это очень сложно и трудно, но есть несколько советов, которые помогут избежать дальнейших проблем, — советует нейропсихолог Дмитрий Вакуленко:
Главное — не врать ребенку и не придумывать какие-то истории. В частности, рассказы о том, что: теперь мама сидит на облаке, наблюдает за тобой и т. п., — рекомендует Валентина Жемчужникова.
Главное — не врать ребенку и не придумывать какие-то истории. В частности, рассказы о том, что: теперь мама сидит на облаке, наблюдает за тобой и т. п., — рекомендует Валентина Жемчужникова.
— Маленькие дети воспринимают все буквально, и подобные рассказы порой могут обернуться не лучшим образом, — добавляет эксперт.
Дети — это маленькие люди, обладающие чувствами, поэтому близкий круг людей, которые были рядом с ребенком, уже успели занять свое неповторимое место.
Никто не может полностью заменить мать в жизни ребёнка, — комментирует нейропсихолог Дмитрий Вакуленко.
Никто не может полностью заменить мать в жизни ребёнка, — комментирует нейропсихолог Дмитрий Вакуленко.
Если ребенок остался без матери, опекунам или другим взрослым необходимо создать как можно больше уюта и заботы для ребенка, чтобы уменьшить влияние отсутствия матери.
— Важно дать ребенку возможность сохранять связь с материнской семьей, когда это возможно, и помогать ему чувствовать поддержку и привязанность к родным, — добавляет Дмитрий Вакуленко.
Поэтому помни, что ребенок нуждается в поддержке внимании и любви. Если их обеспечить, можно воспитать здорового и счастливого ребенка без психотравмы.
Прислушивайся к советам экспертов, выстраивай отношения с ребенком, а мы тебе в этом поможем.
Советы от экспертов о том, как воспитать ребенка без психотравмы, ты уже прочитал(-а), а сейчас держи советы, как помочь ребенку не потерять детство во время войны.