Мамы нет: угрозы и вызовы взросления без самого родного человека — как вырастить ребенка без психотравмы

С началом войны почти 6,5 тыс. детей остались без родительской опеки по разным причинам. Из них 1,3 тыс. остались одинокими в связи со смертью обоих или одного из родителей.

Детская психика достаточно неустойчива к таким нагрузкам, поэтому дети склонны к переживаниям еще больше, чем взрослые. К сожалению, мы не всегда можем контролировать жизненные ситуации таким образом, чтобы не нанести ребенку психологические травмы.

Вікна-новини вместе с экспертами подготовили для тебя советы, которые помогут предотвратить формирование психологических травм у детей, оставшихся без мамы или папы.

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Психологические травмы: какими они могут быть

Психологическая травма — это реакция психики на события или серию событий, представляющих угрозу физической и/или психологической целостности человека.

Такие реакции могут возникать в результате различных событий, таких как насилие, потеря близкого человека, военные действия, крушение, сексуальное насилие и другие.

Это страшное, шокирующее событие, угрожающее жизни или эмоциональному благополучию ребенка, а также негативное влияние, справиться с которым ребенок не может из-за возрастных особенностей, — комментирует психолог Валентина Жемчужникова.

Детский нейропсихолог Дмитрий Вакуленко рассказывает, что психологические травмы могут быть разных типов:

посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР ) — это тип травмы, возникающей в результате ужасающего, травмирующего события. Для него характерны такие симптомы, как повторные воспоминания, сны, тревога, панические атаки и др.;

комплекс травмы — тип травмы, возникающий в результате длительной травмирующей ситуации, такой как: насилие в семье, сексуальное насилие или детство, переживаемое в среде опасности;

первичная травма — тип травмы, возникающей в результате одноразового происшествия, такого как авария, террористический акт, вооруженный конфликт и т. д.;

вторичная травма — тип травмы, возникающий в результате общения с людьми, которые являлись жертвами травм, таких как врачи, психологи, социальные работники и т. д.

Проявления психотравмы у ребёнка и как ее распознать

Нейропсихолог Дмитрий Вакуленко даёт советы, которые помогут распознать проявления психотравм:

Снижение настроения и эмоциональная нестабильность. Ребенок может быть растерянным, расстроенным или же наоборот проявлять нетерпение, агрессию, раздражительность.

Проблемы со сном. Ты можешь наблюдать, что ребенок стал тяжелее засыпать, страдать от ночных кошмаров или просыпаться ночью.

Снижение интереса к любимым занятиям и активностям. Может появиться избегающее поведение. Ребенок не будет хотеть общаться с другими детьми, идти в школу или садик, посещать кружки.

Затруднения в академической сфере. Ребёнок может иметь проблемы с вниманием, памятью или способностью учиться.

Физические проявления, такие как боль в животе, головная боль, потеря аппетита, жалобы на общую слабость и боли в теле.

Увеличение тревожности. Ребёнок может переживать постоянный страх, боязнь за свою жизнь или жизнь близких людей, бояться быть отдельно или испытывать постоянную тревогу.

Постоянное переживание травматического события. Ребенок может не выходить из состояния шока, постоянно думать о травмирующем событии и его последствиях.

Влияние психологической травмы на жизнь ребенка

— Если ребенок не прожил свое горе, не имел возможности дать волю своим чувствам, не был поддержан взрослыми, то травма “замораживается”, — комментирует психолог Валентина Жемчужникова.

А дальше человек живет, и у него будто все может удачно складываться, вот только радости нет, и ощущение, будто что-то его тяготит.

Также это могут быть различные страхи, чувства тревоги, вины, неизменный контроль над близкими.

Кроме того, травма влияет на то, как человек строит отношения с окружающими, с противоположным полом, как дела с доверием, как человек справляется со своими переживаниями в дальнейшем, — рассказывает психолог.

— Все индивидуально и зависит от того, как и с кем ребенок проживал утрату родителей, — добавляет Валентина.

— В долгосрочной перспективе человек, имеющий непроработанный травматический опыт, может иметь неконструктивное восприятие себя, людей, мира, что приводит к формированию неконструктивных правил жизни или принципов, которыми руководствуется человек, — рассказывает детский нейропсихолог Дмитрий Вакуленко.

В результате у человека могут возникать трудности в реализации себя и своих потребностей во всех сферах его жизни, — добавляет он.

То есть могут возникнуть проблемы при создании собственной семьи, в работе, в коммуникации с людьми и т. д.

На что следует обратить внимание в отношениях с ребенком, чтобы предупредить формирование психотравм

Основной принцип профилактики психотравм — создать безопасную и поддерживающую среду для ребенка, где он может развиваться и чувствовать себя защищенным.

Детский нейропсихолог даёт советы, которые помогут предупредить формирование психических травм:

Поддерживай эмоциональное состояние ребенка, демонстрируй свою любовь, заботу и безусловное принятие. Уделяй внимание ребенку, выслушивай его и демонстрируй соболезнование.

Не используй физическое или психологическое насилие в отношениях с ребенком. Конструктивно реагируй на любое поведение ребенка. Не дави на ребенка, используя чувство вины или стыда.

Обеспечь стабильность, где это возможно. Стабильность и регулярность в расписании ребенка, его распределение времени, наличие постоянных мест для отдыха, развития и обучения позволит снизить стресс и нестабильность ребенка.

Поддерживай открытую и честную коммуникацию с ребенком, привлекай его к разговорам и принятию решений. Разговаривай о его чувствах и чувствах других людей. Обещай только то, что в твоей зоне контроля.

Создавай возможности для развития. Предоставляй ребенку возможности для развития, включая различные виды деятельности, такие как спорт, творчество, обучение и т. д.

Как следует правильно поддержать ребенка, чтобы он это почувствовал

Прежде всего, важно дать ребенку понять, что все его чувства и переживания — нормальны и он имеет на них полное право.

Нет ничего постыдного в том, чтобы плакать, сокрушаться, сердиться. Не надо пытаться отвлечь ребенка, чтобы он не плакал, не скучал, — рассказывает Валентина Жемчужникова.

— Ребёнок хорошо чувствует родителей без слов и жестов. Поэтому, если хочешь, чтобы твою поддержку почувствовали, просто оставайся искренним(-ой). Не пытайтесь “купить” покой ребенка за игрушку или что-то другое, не обесценивай боль и потерю ребенка, — советует психолог Дмитрий.

Попытайся понять и разделить эту боль вместе с ним.

Будь готов(-а) к тому, что состояние ребенка может быть нестабильным и в ответ можешь получить неприятие.

Взрослые часто не выносят детских слез и стараются любым способом сделать так, чтобы ребенок не плакал, не страдал.

Худший вариант — это стыдить: “Ты же будущий мужчина, ты должен быть сильным”, “Мама/папа не хотел(-а) бы, чтобы ты плакал(-а)”, — советутет Валентина Жемчужникова.

Если в семье есть несколько детей, то не нужно на старших навешивать ответственность за состояние младших — это вредит психическому здоровью ребенка.

Чтобы поддержать, будь рядом с ребенком, повторяй, что ты всегда открыт(-а) для того, чтобы поговорить.

Делись своими переживаниями при разговоре о родном умершем человеке, спрашивай, как ребенок чувствует себя, о чем думает, придерживайся ритуалов, которые были раньше, которые связывали ребенка с умершим папой или мамой.

— С одной стороны, оставшийся взрослый должен быть достаточно устойчивым, чтобы быть опорой ребенку. С другой, не нужно изображать из себя держащуюся скалу — не плачущую, не унывающую. Дети часто это считывают как безразличие, — добавляет эксперт.

Поэтому помни, что лучший вариант поддержки ребёнка — это обращение к психологу, который будет работать с темой проживания потери.

Он будет консультировать тебя — как объяснять, что с ребенком происходит на данном этапе, как лучше поступать и что наоборот не следует делать/говорить.

Каким должно быть поведение опекунов, воспитывающих ребенка вместо мамы/папы

В начале, если ребенок попал к опекунам сразу после потери, — помочь ему это пережить, поддержать и создать условия эмоционального и физического комфорта.

Я бы советовал здесь работать в паре с детским психотерапевтом. Потеря мамы или папы — это сильная травма, — советует детский нейропсихолог Дмитрий Вакуленко.



Но базовые действия опекунов должны быть направлены на предупреждение формирования психических травм, добавляет он.

Как мужчинам самостоятельно воспитывать детей, когда мамы не стало

В целом, так же, как и мамам, воспитывающим детей без отца.

Любовь, принятие, забота, внимание — вот что должны давать родители, разницы в этом нет.

Важно найти в окружении женщину, которая смогла бы построить хорошие отношения с ребенком, особенно если речь идет о девочке, — считает психолог Валентина Жемчужникова.

Это может быть тетя, крестная, учительница в школе или каком-нибудь кружке.

Также нейропсихолог Дмитрий Вакуленко подготовил важные рекомендации для пап, как воспитывать детей самостоятельно:

Создай стабильную, уютную, защищенную среду настолько, насколько это возможно.

Будь терпеливым и понимающим, в работе с детским поведением всегда опирайся на анализ причинно-следственной цепи событий. Старайся понять, почему ребенок ведет себя тем или иным образом.

Установи конструктивные правила и рациональную дисциплину. Важно, чтобы правила были разумными и справедливыми.

Поддерживай связь с материнской семьей, если это возможно.

Вовлекай детей в социально-бытовые обязанности в соответствии с возрастом. Это поможет детям научиться всему необходимому для самообслуживания.

Какие проблемы могут возникать у ребенка, который будет расти без мамы. Как ему помочь

Большое значение имеет возраст ребенка. Мы рассказываем о возможных проблемах:

Эмоциональная нестабильность: дети могут чувствовать себя несчастными, тревожными или подавленными, если у них нет достаточной эмоциональной поддержки от матери.

Соматические проблемы со здоровьем: дети могут стать более уязвимы к болезням, если не получают достаточного ухода, в частности от матери.

Проблемы с социальными навыками: дети могут иметь сложности устанавливать отношения с другими детьми, если у них нет возможности взаимодействовать с матерью, которая может быть для них моделью для подражания.

Есть несколько способов, которые помогут уменьшить последствия. Их рекомендует эксперт Дмитрий Вакуленко:

Помощь со стороны других близких: дети могут нуждаться в эмоциональной поддержке и практической помощи в уходе за собой. Ее могут оказывать бабушки, дедушки, тети, дяди или другие близкие родственники, друзья семьи.

Помощь психотерапевта поможет построить конструктивное восприятие травматического события и выстроит здоровую реакцию на него.

Взаимодействие с другими детьми: ребенок может взаимодействовать с другими детьми в школе или в детском саду, что может помочь ему развиваться социально.

Как объяснить ребёнку, что мамы не стало

— Это очень сложно и трудно, но есть несколько советов, которые помогут избежать дальнейших проблем, — советует нейропсихолог Дмитрий Вакуленко:

Оставайся открытым и честным с ребенком по поводу ситуации. Попытайся использовать простоые слова, которые ребенок может понять. Чем младше ребенок, тем меньше страшных подробностей.

Важно давать объективную информацию о случившемся. Избегай использования общих терминов, таких как “она ушла”, поскольку это может создать путаницу в понимании ребенка о случившемся.

Старайся соблюдать привычную рутину и график дня ребенка. Это может помочь сохранить чувство стабильности и безопасности.

Поддерживай ребенка в его эмоциональных реакциях и чувствах. Дай ребенку знать, что он может испытывать любые чувства и что ты будешь здесь для него.

Важно понимать, что ребенок может иметь разное понимание того, что такое смерть. Используй простые слова и объясняй, что это значит, что мама не вернется.

Совместно просмотрите фотографии и видео с мамой, что может помочь ребенку сохранить память о ней.

Обратитесь к детскому психотерапевту.

Главное — не врать ребенку и не придумывать какие-то истории. В частности, рассказы о том, что: теперь мама сидит на облаке, наблюдает за тобой и т. п., — рекомендует Валентина Жемчужникова.

— Маленькие дети воспринимают все буквально, и подобные рассказы порой могут обернуться не лучшим образом, — добавляет эксперт.

Стоит ли опекунам или еще кому-то пытаться заменить ребенку маму

Дети — это маленькие люди, обладающие чувствами, поэтому близкий круг людей, которые были рядом с ребенком, уже успели занять свое неповторимое место.

Никто не может полностью заменить мать в жизни ребёнка, — комментирует нейропсихолог Дмитрий Вакуленко.

Если ребенок остался без матери, опекунам или другим взрослым необходимо создать как можно больше уюта и заботы для ребенка, чтобы уменьшить влияние отсутствия матери.

— Важно дать ребенку возможность сохранять связь с материнской семьей, когда это возможно, и помогать ему чувствовать поддержку и привязанность к родным, — добавляет Дмитрий Вакуленко.

Поэтому помни, что ребенок нуждается в поддержке внимании и любви. Если их обеспечить, можно воспитать здорового и счастливого ребенка без психотравмы.

Прислушивайся к советам экспертов, выстраивай отношения с ребенком, а мы тебе в этом поможем.

Советы от экспертов о том, как воспитать ребенка без психотравмы, ты уже прочитал(-а), а сейчас держи советы, как помочь ребенку не потерять детство во время войны.