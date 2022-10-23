Не говори этого, когда ребенок капризничает! Топ 10 вредных фраз, травмирующих малыша

Почти каждый стремится стать настоящим другом для своего ребенка, научиться находить правильные слова и успокаивать, когда это необходимо.
Но в жизни не бывает все идеально, каждый взрослый встречается с маленьким непослушанием своего ребенка, что может разгневать или устыдить его перед другими людьми.
Этот гнев может возникнуть из-за собственной неуверенности или мысли, что они не способны справиться с собственным ребенком. Именно поэтому приходится краснеть перед знакомыми или в общественных местах.
В попытках немедленно успокоить малышей, взрослые могут перегнуть палку с родительским авторитетом. И, вместо того чтобы успокоить, на эмоциях — травмировать ребенка оскорбительными выражениями.
Врач педиатр Юлия Себран и авторы издательства психология для родителей 4mamas рассказали о десяти самых распространенных вредных выражениях, которые не успокаивают малышей, а делают хуже. Также ты узнаешь, чем заменить эти выражения.
Проявлять свой характер и темперамент – это абсолютно нормально, ведь даже маленький ребенок — уже личность.
Непослушанием считают поведение, когда дети громко разговаривают, бегают, прыгают, перекатываются по полу. Однако действительно ли это так плохо?
Мы тоже заложники своего прошлого и живем по шаблонным сценариям в обществе. Проще говоря, нас с детства учат быть удобными, после чего мы учим этому детей, а они своих.
Хотя идеальными родителями быть невозможно, можно воспитывать своего ребенка независимым и самостоятельным, а не удобным.
Фразами не плачь, не кричи, не злись, старших надо слушать и т.д., мы учим детей скрывать свои эмоции, вместо того чтобы учить экологически выпускать их.
Вместо этого можно помочь малышу сформулировать выводы и спросить, какой урок он извлек из ситуации.
Простой вопрос, давай подумаем, как следовало поступить, развивает у ребенка мышление. Здесь взрослый может помочь малышу и вместе с ним придумать, как можно было выйти из ситуации другим способом.
Если ты скажешь, а давай представим, что мы на гонках, то твой ребенок без лишних просьб начнет идти быстрее.
Чтобы не огорчать малыша и меньше размышлять над подарком, можно предложить ему, попросить это у Святого Николая.
Например, скажи, что вы в общественном месте, поэтому здесь нужно соблюдать правила.
Выражением, что ты сделаешь все за малыша, можно отбить желание делать это вообще. Лучше подбодрить ребенка и сказать, что ты подождешь, когда он(-она) закончит и что у ребенка все получится.
Сегодня из-за войны тяжелые испытания проходят не только взрослые, но и дети. Потому даже у них может возникнуть депрессия. В тяжелое время для ребенка очень важно, чтобы рядом был любящий взрослый.
Мы рассказали, как построить благоприятную атмосферу в семье и помочь ребенку справиться с переживаниями.
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