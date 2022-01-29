Дети проглатывают магнитный конструктор. Почему это опасно и что делать

“Развивающие неодимовые магниты позволяют весело провести время, развить познавательные функции, мелкую, общую моторику и творчество”, — так пишет производитель. Но иногда получается по-другому: ребенок глотает — врачи спасают.

Неодимовые магниты являются наиболее сильными среди существующих в мире постоянных магнитов. Они используются в различных отраслях индустрии, медицины, быта и электроники. Из них также делают и детские игрушки.

Магнитные конструкторы крайне популярны, ведь цветные, маленькие, а еще из них можно делать что угодно. От кольца до сверхсложной поделки.

Поклонниками таких магнитных конструкторов являются даже взрослые, которые, не задумываясь о потенциальной опасности, дарят их детям.

В своем диаметре магниты чаще всего составляют 5 мм, поэтому проглотить их несложно. Примером этого является последний случай в Киеве, когда семилетний мальчик съел 32 магнитных шарика. А в Харьковской области врачи удалили из кишечника годовалой девочки 11 таких магнитов, соединившихся между собой и образовавших кольцо.

В чем опасность

Такой магнитный конструктор, прежде всего, опасен тем, что может пробить кишечник. Также эти неодимовые шарики способны создать тяжелые хирургические патологии. При проглатывании более одного магнитика оперативное вмешательство неизбежно.

Врачи настаивают на том, чтобы не давать маленьким детям игрушки, которые могут попасть в дыхательные пути и органы. Только в Охматдите за последние годы им удалось спасти более 40 детей, проглотивших подобные магниты.

Такая операция в среднем длится 1-4 часа. Врачи сравнивают поражения от таких шаров с ранением от дробовика, ведь сила притяжения такой “штучки” в 20 раз превышает ее вес.

Детский омбудсмен Николай Кулеба рекомендует родителям вообще не покупать такие магниты, не держать их дома, чтобы не подвергать детей опасности.

Недобросовестные продавцы до сих пор не считают нужным указывать среди характеристик товара рекомендуемый возраст. У подобных конструкторов с маленькими деталями и у пазлов есть ограничения от четырех лет, но и оно неуместно. Потому что даже в этом возрасте не каждый ребенок осознает, что глотать игрушки или их части нельзя.

В таких случаях виноваты не производители и продавцы, а родители.

Так, как показывает практика, следует тщательнее подходить к выбору игрушек своим детям. Также нужно периодически объяснять и напоминать малышам о правилах безопасных забав.

Несколько советов

Убедитесь, что ваш ребенок знает правила безопасной игры с магнитным конструктором.

Не оставляйте ребенка без присмотра во время игр с мелкими деталями.

Старайтесь покупать игрушки из природных материалов.

По возможности выбирайте альтернативный и более безопасный вариант подарка ребенку.

Детям до пяти лет лучше выбирать игрушки с большими деталями.

Прислушайтесь к этим советам — и ваш ребенок будет здоров и счастлив. А как помочь малышу с формированием личности, читайте в нашем материале Правило трех “П”