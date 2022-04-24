Непослушные цыплята, милые зайчики и коллажи из бумаги — пасхальные поделки для всей семьи

Если взрослые во время войны ищут опору в ВСУ и органах власти, то для детей гарантом безопасности являются родители. В сложные времена нужно поддерживать эмоционально-психологическое состояние детей, и хорошим занятием станет творчество.

Мастерство, рисование, лепка и прочее помогут малышу почувствовать себя в безопасности, создать собственный мир, где все так, как он хочет. Ведь даже самым маленьким важно чувствовать контроль хотя бы над чем-то.

Методистка Новопечерской школы и автор педагогических книг Инна Большакова поделилась для Telegram-канала Психологическая поддержка подборкой веселых Пасхальных поделок, которые можно делать всей семьей.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Секретики для родителей

Не нужно выбирать сложную и большую работу, которая займет много времени. В состоянии стресса у детей также может быть апатия, но небольшой проект, который нравится малышу и доставит удовольствие от результата — это то, что нужно.

Когда поделка готова, с ней можно поиграть. Ведь игра связана с прикосновениями, движением и спонтанностью. Кроме того, малыш дольше будет получать удовольствие от своей работы, а значит, и будет ценить такую ​​работу больше.

Миллионы детей покинули дома, и, к сожалению, не имеют доступа к разнообразным творческим материалам. Поэтому здесь собраны поделки с минимальными расходными материалами. Для творчества подойдет все, что есть под рукой.

Творить можно и дома, и в бомбоубежище, и на улице.

Для разных возрастов детей выбирай поделки разной сложности.

Творчество помогает человеку расслабиться и медитировать. Попробуй сохранить это приятное состояние души и перенести его в быт, отношения или учебу.

Лучше всего, если ребенок будет заниматься творчеством вместе со взрослыми или другими детьми. В сотрудничестве чувствуется взаимная поддержка и эмоциональный контакт.

Очень хочется, чтобы дети войны меньше играли в саму войну и больше занимались творчеством. Ведь их будущее должно быть направлено на создание, а не на разрушение.

А теперь за работу!

Пасхальные зайчики

Зайчата и кролики, которые являются символом Пасхи, моментально украсят интерьер даже временного жилья и подарят тепло детства.

Для этого возьми газеты, журналы, краски, цветную бумагу, нити, ножницы и клей.

Непослушные цыплята

Цыплята появляются весной: игривые, беззаботные и желтенькие, словно желточки. Их можно рисовать пластиковой вилкой или пальчиками, вырезать, мастерить из нитей и т.д.

Тебе понадобятся краски, карандаши и фломастеры, ножницы, вязальные нити, стаканы и цветная бумага.

Коллажи и аппликации из рваной бумаги

Коллажи и аппликации из бумаги — настоящая “золотая жила” творчества, фантазии и развития воображения. Создай свой мир!

Подойдут старые газеты, журналы, листы картона или бумаги (на которые нужно наклеивать аппликации).

Дети воспринимают события посредством реакции родителей на них. Именно поэтому взрослым так важно оставаться стойкими и сильными ради своих малышей. Читай, как поддержать ребенка во время войны.