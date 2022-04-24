Непослушные цыплята, милые зайчики и коллажи из бумаги — пасхальные поделки для всей семьи

Если взрослые во время войны ищут опору в ВСУ и органах власти, то для детей гарантом безопасности являются родители. В сложные времена нужно поддерживать эмоционально-психологическое состояние детей, и хорошим занятием станет творчество.
Мастерство, рисование, лепка и прочее помогут малышу почувствовать себя в безопасности, создать собственный мир, где все так, как он хочет. Ведь даже самым маленьким важно чувствовать контроль хотя бы над чем-то.
Методистка Новопечерской школы и автор педагогических книг Инна Большакова поделилась для Telegram-канала Психологическая поддержка подборкой веселых Пасхальных поделок, которые можно делать всей семьей.
А теперь за работу!
Зайчата и кролики, которые являются символом Пасхи, моментально украсят интерьер даже временного жилья и подарят тепло детства.
Для этого возьми газеты, журналы, краски, цветную бумагу, нити, ножницы и клей.
Цыплята появляются весной: игривые, беззаботные и желтенькие, словно желточки. Их можно рисовать пластиковой вилкой или пальчиками, вырезать, мастерить из нитей и т.д.
Тебе понадобятся краски, карандаши и фломастеры, ножницы, вязальные нити, стаканы и цветная бумага.
Коллажи и аппликации из бумаги — настоящая “золотая жила” творчества, фантазии и развития воображения. Создай свой мир!
Подойдут старые газеты, журналы, листы картона или бумаги (на которые нужно наклеивать аппликации).
Дети воспринимают события посредством реакции родителей на них. Именно поэтому взрослым так важно оставаться стойкими и сильными ради своих малышей. Читай, как поддержать ребенка во время войны.