Опасность там, где ее не ждали: почему резиновые игрушки для ванной небезопасны

Чтобы выкупать непоседливого малыша, который спешит куда-то бежать и исследовать мир, родители идут на хитрость — несут игрушки в ванную.

Самыми популярными игрушками для купания являются резиновые утята и другие зверьки, фигурки и человечки. Чем больше разнообразных игрушек составит компанию ребенку, тем лучше.

Однако они несут реальную угрозу здоровью и самочувствию малыша. Из-за того, что в игрушку попадает вода, внутри может зародиться новая жизнь в виде плесени.

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Педиатр Наталья Склярчук рассказала, какие последствия могут быть от резиновых игрушек для ребенка и эффективно ли их просто сушить.

Резиновые игрушки для ванной: в чем опасность

— Полностью выжать воду и высушить резиновую игрушку изнутри невозможно, — рассказывает Наталья Склярчук.

Как бы ты ни старался(-лась), все микробы продолжат размножаться дальше.

Наверное, ты мог(-ла) видеть не одно видео в социальных сетях, где резиновую игрушку разрезают, а внутри она черная от грибка. Но на самом деле его может быть не видно.

Бывают случаи, когда игрушка цветет, выделяет большое количество бактерий, чем вредит здоровью, однако видимых признаков этого нет — на фото все чисто, — утверждает доктор.

Так, надеясь, что все стерильно и безопасно, можно попасть на больничную койку и бороться за зрение ребенка.

От конъюнктивита до потери зрения: последствия для малыша

Педиатр поделилась реальной историей малыша, едва не потерявшего зрение из-за купания с резиновой игрушкой с секретной начинкой внутри.

Все начиналось хорошо. Малыш покупался в ванной с уточками, а после процедуры мама заметила покраснение глаз. Такое раздражение вполне может возникнуть из-за воды, так что женщина не волновалась. Однако краснота не исчезала.

Родители увезли ребенка в больницу, где его осмотрел врач и назначил капли в глаза от конъюнктивита. Мама успокоилась, что с малышом все хорошо, и легла спать.

Среди ночи она решила еще раз закопать глаза сыну и увидела, что они сильно разбухли, увеличились в размере, а покраснение распространилось на щеку.

Малыша ждала лихорадка, увеличенные отечные красные глаза, компьютерная томография и подозрение на потерю зрения.

К счастью, родители вовремя обратились за помощью к врачам, так что история закончилась хорошо. Однако кому-то может не повезти. Помни, что внешний вид игрушки может быть обманчивым.

Малыш всегда найдет приключения, поэтому родителям нужно быть наготове. Мы рассказали, что должно лежать в домашней аптечке, когда дома есть ребенок.

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