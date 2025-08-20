50 тысяч при рождении ребенка — в Украине увеличат размер пособия для родителей

Кабинет министров проголосовал в первом чтении за законопроект о поддержке семей в период до рождения ребенка. Закон предусматривает увеличение выплат на ребенка в 2025 году с 10,3 тысяч гривен до 50 тысяч гривен.

50 тысяч грн за рождение ребенка: законопроект

Проект закона предлагает существенное увеличение выплаты женщинам, родившим ребенка, но не имеющим профессионального стажа. В настоящее время такая выплата составляет менее тысячи гривен, а после принятия закона будет составлять семь тысяч гривен в месяц.

Кроме этого, станет больше единовременная выплата женщинам после рождения ребенка. Она увеличится почти в пять раз — до 50 тысяч гривен.

Также правительство планирует ввести ежемесячное пособие для родителей или опекунов по уходу за ребенком, пока ему не исполнится один год. Размер помощи будет определять Кабмин.

Законопроект также предлагает создать программу єЯсла. После того как ребенку исполнится один год, родители смогут выбрать, что делать дальше: либо вернуться на работу, либо воспитывать ребенка дома до трех лет.

При выборе первого варианта государство будет ежемесячно платить восемь тысяч гривен.

— В случае избрания второго — за мамой или папой сохранится уплата единого социального взноса до трехлетия малыша, — заметил премьер-министр.

Вместе с тем обещают сохранить программу Пакунок малюка. Родители по-прежнему смогут выбрать либо набор необходимых вещей для младенца, либо денежную компенсацию в размере более 7,5 тысячи гривен.

Напомним, что перед этим правительство инициировало создание программы Пакунок школяра — одноразовая помощь для первоклассников в размере пять тысяч гривен.

