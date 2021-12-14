Ребенок устает? Возможно, пора сократить список его кружков

Мамы всегда любят хвастаться своим ребенком: “А мой уже читать умеет”, “а мой первое место на соревнованиях занял”, “а моя три языка знает” и т.д.

Чтобы дети были талантливыми и развитыми, родители отдают их на множество кружков и секций, начиная от рисования и заканчивая фигурным катанием.

Но все хорошо, что в меру — следует помнить эту простую истину. Детский психолог Светлана Стрига на своей странице в Instagram рассказала, как не перегрузить ребенка разными кружками и почему не стоит это делать.

Первое, что вы должны делать, — это никогда не сравнивать ребенка с самим собой или окружающими.

— Если вы в пять лет уже умели играть на гитаре, разговаривали на нескольких языках и танцевали танцы африканских племен — это вовсе не значит, что ваш ребенок тоже это сможет.

Ваш ребенок может быстрее уставать и медленнее схватывать новый материал. Всегда следует учитывать его особенности, — рассказівает психолог.

Ольга говорит, что не стоит заставлять детей делать что-то через силу, надо уважать их интересы.

Если ваш ребенок говорит, что ему совсем не нравится рисование и он с большим удовольствием будет играть в футбол — прислушайтесь к нему.

Не пытайтесь воплотить в ребенке все, что не сумели сами. Если вы мечтали, что сын станет выдающимся конструктором, а дочь – теннисисткой, совсем не обязательно, что ваши интересы будут совпадать. Возможно, у него есть другие таланты.

— Также нужно оставлять ребенку свободное время. Дети, как и взрослые, нуждаются в отдыхе. Пусть ребенок сам решит, что он больше хочет делать – пойти погулять или поиграть в игру, – советует эксперт.

Детский психолог также отмечает, что нужно быть внимательными к своему ребенку, узнавать его желания и интересы.

Если вы замечаете, что ваше чадо сильно устает, то следует уменьшить нагрузку и сконцентрироваться на одном кружке вместо двух или трех.

Также ребенка нужно не только нагружать кружками, а уделять ему свое время. Если хотите, чтобы он чему-то научился, попробуйте научить его самостоятельно. Напомним, что ранее Дмитрий Карпачев рассказал, как правильно проводить время с ребенком.