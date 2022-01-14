“Таяла на глазах”: как уберечь ребенка от анорексии и чем она опасна

Голливудские селебрити, яркие фотографии из Instagram и воображаемые образы идеальных девушки и парня часто подталкивают молодежь к необдуманным действиям. И в погоне за нарисованными идеалами подростки начинают менять свою жизнь до неузнаваемости.
Именно подростки чаще страдают от анорексии. О причинах этого психологического недуга и о том, как уберечь собственного ребенка от увлечения чрезмерной худобой мы расспросили психолога и психотерапевта Олега Следя.
По словам психотерапевта, чаще всего от анорексии страдают девушки, однако и среди парней эта проблема также существует.
Чаще случается у девушек, чем у парней – где-то в 6-10 раз. Проявляется в промежутке 13-20 лет, это пиковый возраст, чаще всего.
Чаще случается у девушек, чем у парней – где-то в 6-10 раз. Проявляется в промежутке 13-20 лет, это пиковый возраст, чаще всего.
Возраст больного анорексией часто зависит от психоэмоционального развития ребенка, от того, насколько он приближен к подростковому возрасту.
Психолог убежден, что анорексия – это не модно. Это всегда о глубинных переживаниях личности – девушки или парня.
Это следствие определенных эмоциональных переживаний или системных проблем, возникающих в семье или структуре личности подростка.
Это следствие определенных эмоциональных переживаний или системных проблем, возникающих в семье или структуре личности подростка.
Впрочем, некоторые модные тенденции могут акцентировать внимание подростка на собственном внешнем виде. Ведь каждый хочет быть принятым, нравиться, соответствовать общепринятым нормам и стандартам красоты.
Олег Следь называет несколько причин, которые приводят к возникновению анорексии у молодых людей.
В частности, к таким причинам относят:
Часто анорексия выступает, как защитная реакция, рассказывает психотерапевт.
Один из мотивов анорексии – нежелание взрослеть, желание оставаться ребенком. Это на психологическом, бессознательном уровне.
Один из мотивов анорексии – нежелание взрослеть, желание оставаться ребенком. Это на психологическом, бессознательном уровне.
Что касается отношений в семье, то обесценивание или гиперопека, когда подростку не дают собственного пространства, тоже может привести к негативным последствиям.
И не забываем о социуме вокруг, желании соответствовать продуктам красоты, которые рекламируют, и подражать поведению и внешнему виду так называемых инфлюэнсеров.
Олег Следь говорит, что случаи, когда анорексия развилась у человека с высокой самооценкой, почти невозможны.
Потому что при высокой самооценке больше сформировано “я” и вокруг него или нее должно все крутиться. Этого требует эгоцентричное “я”.
Потому что при высокой самооценке больше сформировано “я” и вокруг него или нее должно все крутиться. Этого требует эгоцентричное “я”.
Но есть еще вопросы личных границ. И это снова – о семье. В семье может быть гиперопека или наоборот высмеивание каких-то изъянов или особенностей ребенка. Тогда развитие анорексии возможно.
По словам психотерапевта, от анорексии страдает преимущественно молодежь, потому что молодость – это период познания себя, формирование очень многих сфер жизни молодого человека одновременно.
— И если внутренние опоры, ощущение безопасности, личные границы, достаточное знание себя не сформированы, то в этот период подросток будет очень много впитывать, подражать, искать идентичность себя где-то вне — за пределами того, что в нем сформировали, — объясняет психотерапевт.
И то, к чему он может приобщиться, может быть анорексией. Тогда это будет не о желании заболеть, а о желании быть красивым (-ой), как модель с Instagram-страницы.
Существует тезис о том, что анорексия возникает из-за определенного триггера, что-то должно ее спровоцировать. Однако психотерапевт Олег Следь этот тезис не подтверждает.
В достаточно хорошей среде, при хорошем воспитании триггер не сработает.
В достаточно хорошей среде, при хорошем воспитании триггер не сработает.
— Это должен быть очень сильный какой-то стресс, когда психика выдержала только благодаря тому, что ушла в защитную реакцию, — объясняет эксперт.
Очень часто родные больных анорексией не могут понять, почему человеку сложно сесть и поесть. На этот вопрос Олег Следь тоже ответил.
Потому что вопрос не в том, чтобы поесть, а в том, что он/она переживает.
Потому что вопрос не в том, чтобы поесть, а в том, что он/она переживает.
Анорексия – психологический недуг. И возникает она именно из-за тревожности, переживаний личности.
Человек или очень сильно грустит, или очень сильно злится, и выдерживает только таким невротическим способом, поясняет психолог.
Чтобы наладить ситуацию – мало накормить, нужно искать, что кроется за печалью и агрессией, которую человек воспроизводит на себя.
Чтобы наладить ситуацию – мало накормить, нужно искать, что кроется за печалью и агрессией, которую человек воспроизводит на себя.
Психотерапевт говорит, что не сталкивался со случаями, когда человеку удалось самостоятельно побороть анорексию. Поэтому в большинстве случаев следует обращаться к специалистам.
Это необходимо, потому что иногда человек нуждается в медикаментозной помощи, чтобы успокоить тот уровень тревоги, который есть.
Это необходимо, потому что иногда человек нуждается в медикаментозной помощи, чтобы успокоить тот уровень тревоги, который есть.
Впрочем, иногда можно справиться и без лекарств – если человек сразу настроен на борьбу. Но эту борьбу еще предстоит выдержать.
— Если пофантазировать, семья может помочь справиться с анорексией самостоятельно, если они знают, как услышать, принять, выдержать реакции, быть безопасным контейнером, умеющим отражать различные переживания и состояния близкого человека, не вмешиваться без нужды и соблюдать границы другого человека. Я не представляю, как это, – честно признается психолог.
По словам Олега Следя, самое сложное – это деликатные реакции на переживания пациентов.
Ведь у больных этой болезнью настолько чувствительная тревога, тревожное внутреннее состояние, что важно не спугнуть. Для таких пациентов очень важна чувствительность и деликатность.
Это, как человек со снятой кожей. Не так подышишь – и все.
Это, как человек со снятой кожей. Не так подышишь – и все.
Чем это может быть опасно? Это 20% смертности, и каждый пятый умирает.
Чем это может быть опасно? Это 20% смертности, и каждый пятый умирает.
Еще одно страшное последствие – больные этим недугом часто погибают от вторичных инфекций. Ведь вследствие анорексии иммунитет ослаблен, поэтому не может справиться с другими инфекциями, которые могут случиться.
Важно интересоваться своим ребенком, но не вмешиваться, убеждает Олег Следь.
Нужно давать ребенку свободу, возможность узнавать себя, что-то пробовать. Быть опорой, которая в любой момент сможет подхватить, но позволять ребенку узнавать этот мир и себя.
Нужно давать ребенку свободу, возможность узнавать себя, что-то пробовать. Быть опорой, которая в любой момент сможет подхватить, но позволять ребенку узнавать этот мир и себя.
Отрицательно скажутся на ребенке тревожные или вечно критикующие родители, которые обесценивают собственного ребенка.
Не вмешиваться по каждому сигналу, когда кажется: что-то не так. Переживать можно, но выливать свою тревогу на ребенка не надо.
Не вмешиваться по каждому сигналу, когда кажется: что-то не так. Переживать можно, но выливать свою тревогу на ребенка не надо.
Если для ребенка почему-то болезненная тема – это красота, не нужно убеждать его или его в том, что он/она красивы. Здесь нужен деликатный подход.
Предотвратить анорексию у подростка можно на начальном этапе, когда это лишь склонность к анорексии. А в случае, когда болезнь диагностирована – нужно как можно скорее обращаться к специалисту.
Помните, что все можно изменить, ведь родители – самые родные люди для каждого ребенка без исключения.
А если уж так случилось, что ребенок потерял к вам доверие, не расстраивайтесь. Лучше попытайтесь воспользоваться советами из следующего материала. Рассказываем, как вернуть доверие ребенка и наладить понимание.