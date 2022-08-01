Бесплатные модульные домики в Луцке. Инструкция, как получить жилье

Сотни тысяч украинцев остались без дома из-за постоянных бомбардировок военными РФ украинских городов.

Некоторым посчастливилось снять жилье в относительно спокойном регионе, но для кого-то собственный дом — слишком дорогое удовольствие.

Люди вынуждены жить в общежитиях, вагонах поездов или других приютах без надлежащих условий проживания.

Чтобы исправить эту ситуацию и как можно больше людей получили хоть и временную, но крышу над головой, благотворительная организация в Луцке начала строить модульные домики и бесплатно селить туда нуждающиеся семьи.

О модульных домах

Модульные домики имеют площадь почти 20 кв. м и рассчитаны на семью из пяти человек. Они оборудованы всем необходимым: мебелью, техникой, постельным бельем, кухонными принадлежностями и средствами гигиены.

Все сделано так, чтобы люди, которые будут заезжать туда, могли сразу комфортно чувствовать себя в новом доме.

Все, что останется сделать новым жильцам домика, — подключить сети коммуникации: электроэнергию, канализацию и водоснабжение.

Чтобы в таком доме было тепло в зимний период, его утепляют, а внутри дополнительно оборудуют кондиционером и керамическими плитами.

Также строят адаптивные модульные домики, приспособленные к нуждам людей с особыми потребностями. Такие дома оснащены пандусами, имеют специальные санузлы и мебель.

За два месяца благотворительная организация смогла сделать около 35 таких домиков. На изготовление одного уходит примерно неделя времени и силы более 300 человек: строителей, инвесторов и т.д.

Кто может жить в модульном доме и сколько это стоит?

Людям, которые в этом нуждаются, благотворительная организация предоставляет модульные домики бесплатно.

Они привлекают большое количество инвесторов, партнеров, волонтеров и т. д., чтобы сделать качественное и доступное жилье для украинцев.

Преимущественно пытаются закупать материалы и мебель у украинских производителей и этим поддерживать нашу экономику, хотя без иностранных партнеров все же обойтись не получается.

Бесплатное модульное жилье предоставляют семьям, потерявшим свой дом. В первую очередь, тем, в составе которых есть люди с инвалидностью.

Однако люди, просто потерявшие дом, тоже могут рассчитывать на модульный домик, главное — эмоционально зацепить спонсоров, рассказав свою историю.

Как получить бесплатный модульный домик

Здание данного типа строится очень быстро под нужды семьи, единственное, что необходимо — инвестирование.

Инвесторы сами выбирают семьи, жилье которых хотят проспонсировать, поэтому они хотят видеть этих людей и слышать их истории — рассказать можно через видео.

Для того чтобы бесплатно получить такой домик, всем членам семьи нужно совместно записать эмоциональное видео, в котором рассказать свою историю и показать разрушенный дом.

Важно! По причине большого количества заявок видео должно занимать не более 3 мин.

Далее нужно отправить видео в личные сообщения Facebook или Viber благотворительной организации. Номер ты найдешь на их официальной странице Facebook.

Также можно опубликовать свое видеообращение под хештегом #дивошелтер. В таком случае заявка будет рассматриваться немного дольше.

Луцк не единственный город, где строят модульные дома. К примеру, мы уже рассказывали, как предприятие в Ровенской области производит модульные дома.

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