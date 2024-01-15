К новой пандемии приготовиться: что такое болезнь-Х и вероятна ли угроза

Пандемия Covid-19 стала одной из самых больших для всего земного шара. Ограничение, вакцинация, средства безопасности и статистика смертности — то, чем запомнилась болезнь последних лет. В настоящее время ковидные ограничения отменили, однако болезнь стала привычной и постоянной для мирового сообщества, вакцинация от Covid-19 рекомендована ВОЗ и Минздравом Украины в частности.

Однако сейчас мир замер после новых заявлений о возможном появлении болезни-Х, которая может стать в 20 раз смертоноснее Covid-19.

Что такое болезнь-Х, кто о ней предупреждает и каковы реальные риски для людей, рассказываем тебе дальше.

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Болезнь-Х: что это такое

Болезнь-Х является гипотетической угрозой, которую планируют обсудить на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который будет проходить с 15 по 19 января, о чем говорится в программе Всемирного экономического форума.

По предположениям, этот неизвестный патоген может вызвать эпидемию или пандемию.

Лидеры планируют обсудить подготовку мира к очередной пандемии, которая, по предположениям, может быть в 20 раз смертоноснее предыдущей пандемии. Речь идет о готовности медицинской сферы к перегрузке, а также разработке вакцины от гипотетической болезни.

О появлении новой опасной болезни после вспышки коронавируса ВОЗ предупреждала уже несколько раз.

17 января генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адхан Гебреесус проведет встречу под названием Подготовка к болезни Х.

— Учитывая новые предупреждения Всемирной организации здравоохранения, что неизвестная болезнь-Х может привести к тому, что смертельных случаев может быть в 20 раз больше, чем во время пандемии коронавируса, нужны новые усилия, чтобы подготовить системы здравоохранения к многочисленным будущим вызовам, — говорится в сообщении программы.

Вместе с тем сейчас распространяется и новый штамм Covid-19 — Пирола. Чем он опасен и что следует знать о мерах безопасности, мы рассказывали раньше.

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