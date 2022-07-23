Европейские стандарты в Украине: что такое электронная подпись и как ею пользоваться

Онлайн-контракты с иностранными партнерами или возможность открывать международные счета – теперь такие преимущества могут стать доступны и украинцам. Поскольку украинская электронная подпись прошла тестирование eSignature Validation Plugtests 2022 и признана соответствующей европейским стандартам.

Как отмечает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, такой шаг составляет немаловажную часть плана цифровой евроинтеграции Украины.

Если украинские цифровые подписи будут принимать в любой стране Европы, это даст множество преимуществ как бизнесу, так и всем украинцам. Среди них возможность открывать международные счета и получать услуги в ЕС.

Технический комитет Европейский институт телекоммуникационных стандартов ETSI проводил тестирование украинской электронной подписи.

Именно стандарты ETSI используются в странах Европейского Союза в сфере электронных доверительных услуг.

Что такое электронная подпись

Электронная подпись – это электронные данные, выполняющие функцию идентификации личности и одновременно обеспечивающие целостность ее документов.

Получить в любом аккредитованном центре сертификации ключей и хранить его на защищенном носителе, или в виде MobileID, подписи на ID-карте или “токене”.

Представители приложения Дія рекомендуют держать электронную подпись на сменном носителе, таком как, например, флешка.

Как получить электронную подпись

Чтобы получить электронную подпись бесплатно, нужно обратиться в Информационно-справочный департамент Государственной налоговой службы, Министерство внутренних дел Украины или ПриватБанк.

Для регистрации электронной подписи нужно будет предоставить паспортные данные, номер карты налогоплательщика и заполненную регистрационную форму.

Однако важно помнить, что электронная подпись имеет срок дейсвия от одного до двух лет. Поэтому впоследствии ее нужно будет обновить на сайте того учреждения, которое ее оформляло.

Как пользоваться электронной подписью

Преимуществ иметь электронную подпись немало. Среди них возможность пользоваться электронными услугами, регистрироваться на государственных порталах и подписывать электронные документы. И все в то время, которое удобно именно тебе.

Документы, подписанные электронным путем, имеют такую же юридическую силу, как и другие.

Кроме того, проекты Минцифры давно удивляют своей смелостью и изобретательностью не только украинцев, но весь мир. Поэтому читай, каких обновлений ждать от приложения Дія.

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