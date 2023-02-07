Как оформить страховку на авто и какие документы для этого нужны

Покупка авто — ожидаемое и важное событие. Однако после этого существует еще несколько обязательных этапов, которые необходимо сделать: оформление, покупка аптечки и огнетушителя и страхование. О последнем мы и поговорим сегодня.

Как оформить страховку на авто в Украине, какие виды страховки существуют и где их делают — рассказываем в материале.

Какие бывают страховки авто

Существует несколько видов страховок авто, любая из которых покрывает некое количество страховых случаев.

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ОСАГО — это обязательная страховка, форма государственной защиты пострадавших при ДТП. Речь идет об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств. Страховой полис ОСАГО компенсирует ущерб потерпевшим в результате ДТП.

Каско не является обязательным страхованием. Существует два вида каско — полное и частичное. Полное каско — это страхование всех возможных рисков, тогда как частичное покрывает только определенные риски, определяемые при заключении договора страхования.

Договор Дополнительной гражданской ответственности (ДГО) не является обязательным при наличии каско. А вот в случае автогражданки стоит о нем знать. Главное его преимущество — он дает возможность увеличить выплаты при наступлении страхового случая до 1 млн грн.

Зеленая карта — это страхование, действующее за границей на условиях, схожих с отечественной автогражданкой. Ее следует оформлять, если планируется выезд за границу.

Где можно застраховать авто

Страхование автомобилей сейчас предлагают только частные предприятия и компании. Государственного страхования в Украине уже нет. Выбрать компанию для страховки машины можно в салоне, если машину покупали новой, или через поисковик.

Также услуги разных частных страховых компаний предлагает ПриватБанк. Для того чтобы выбрать страховщика через ПриватБанк, нужно выполнить пошаговую инструкцию.

Как застраховать авто через ПриватБанк Открой приложение ПриватБанка. Перейди в меню Сервисы. В меню Сервисы найди пункт Авто или Страховка. И в одном, и в другом меню можно найти опцию ОСАГО. Далее действуй по указаниям, которые предоставляет ПриватБанк. Введи свой госномер авто и выбирай из вариантов страховых компаний, чьи условия тебе подходят.

Как оформить страховку на авто

Оформить страхование авто можно в любой компании, которая тебе нравится или чьими услугами ты уже пользовался(-лась).

В среднем все страховщики предлагают страхование от 1500 до 2000 грн и более.

Для страхования авто нужно также взять следующие документы:

гражданский паспорт или водительское удостоверение;

свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт);

ИНН;

документ, подтверждающий право на льготы (если таковой имеется).

Во время военного положения действие страховых услуг изменилось. Читай в нашем другом материале, можешь ли ты рассчитывать на страховые возмещения, если твою машину повредили обстрелы.

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