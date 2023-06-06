Не медли! Как помочь человеку, который тонет — алгоритм действий

Сегодня, 6 июня 2023 года, российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС. В результате этого есть угроза затопления более 80 населенных пунктов. Вода затапливает дома до крыш, поэтому следует знать, как оказать первую помощь при утоплении — читай детальный алгоритм действий в нашем материале.
Министерство здравоохранения Украины напомнило о правилах безопасности и поделилось алгоритмом действий по спасению людей при утоплении. Внимательно ознакомься, ведь это может спасти кому-то жизнь.
Прежде всего, убедись, что спасение других не навредит тебе. Ведь может случиться так, что ты не справишься, и спасать придется тебя. Если ты не уверен(-а), позови кого-нибудь еще на помощь.
Если ты вытащил(-а) утопленника из воды, срочно вызови врачей. Пока они едут, окажи первую помощь потерпевшему. Если человек не реагирует на тебя, проверь дыхание — послушай его, посмотри, двигается ли грудная клетка, протяни руку или щеку ко рту, чтобы почувствовать дыхание.
Если человек не дышит, сделай следующие действия:
Если человек дышит, следует сделать так:
В любом случае не оставляй человека одного, дождись медиков и спасателей.
Раньше мы рассказывали, как оказать первую помощь человеку.
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