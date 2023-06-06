Твоя безопасность

Не медли! Как помочь человеку, который тонет — алгоритм действий

Анастасия Грубрина, редактор сайта 06 июня 2023, 17:00
Як надати першу допомогу при утопленні — алгоритм дій
Фото: Pexels

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