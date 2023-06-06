Не медли! Как помочь человеку, который тонет — алгоритм действий

Сегодня, 6 июня 2023 года, российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС. В результате этого есть угроза затопления более 80 населенных пунктов. Вода затапливает дома до крыш, поэтому следует знать, как оказать первую помощь при утоплении — читай детальный алгоритм действий в нашем материале.

Как оказать первую помощь при утоплении

Министерство здравоохранения Украины напомнило о правилах безопасности и поделилось алгоритмом действий по спасению людей при утоплении. Внимательно ознакомься, ведь это может спасти кому-то жизнь.

Прежде всего, убедись, что спасение других не навредит тебе. Ведь может случиться так, что ты не справишься, и спасать придется тебя. Если ты не уверен(-а), позови кого-нибудь еще на помощь.

Если ты вытащил(-а) утопленника из воды, срочно вызови врачей. Пока они едут, окажи первую помощь потерпевшему. Если человек не реагирует на тебя, проверь дыхание — послушай его, посмотри, двигается ли грудная клетка, протяни руку или щеку ко рту, чтобы почувствовать дыхание.

Если человек не дышит, сделай следующие действия:

Зажми пострадавшему нос и вдохни воздух ему/ей в рот до подъема грудной клетки. Повтори это пять раз. Маленьким детям воздух вдыхают в нос и рот одновременно. Если дыхание не появилось, положи ладони друг на друга на грудную клетку и нажимай на них весом тела. Руки следует выпрямить в локтях. Сделай 30 нажатий. Повтори два искусственных вдоха. До прибытия медиков или спасателей, или пока пострадавший не станет дышать, продолжай нажатия (30) и искусственные вдохи (2). Для пострадавших детей количество нажатий — 15, а искусственных вдохов — два. После того как человек придет в себя, его нужно согреть.

Если человек дышит, следует сделать так:

Положи пострадавшего(-ую) спиной на твердую и ровную поверхность. Разогни голову пострадавшего(-ей), выдвинь нижнюю челюсть, если нет травмы позвоночника. Помоги очистить рот от грязи, песка и прочего.

В любом случае не оставляй человека одного, дождись медиков и спасателей.

Раньше мы рассказывали, как оказать первую помощь человеку.

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