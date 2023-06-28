Чтобы все было безопасно и в рамках закона: как получить разрешение на оружие в Украине 2023

Время от времени, наверное, каждый задумывается, не приобрести ли оружие для самозащиты. Особенно вопросы безопасности украинцев начали волновать после начала полномасштабного вторжения России. Большинство хотели бы иметь оружие, чтобы защититься.
Но владение любым оружием — ответственный поступок. Прежде всего, нужно пройти подготовку к использованию оружия, правильно его хранить дома и, конечно, получить разрешение на владение, чтобы все было законно.
Разрешение на владение оружием — довольно сложная бюрократическая процедура. На период действия военного положения ее несколько упростили. Мы расскажем, как получить разрешение на оружие в Украине.
Разрешение на владение оружием позволяет пользоваться им на законных основаниях. В основном такое разрешение нужно получить работникам МВД, госслужащим, а также публичным лицам: журналистам, депутатам. Впрочем, обычный человек также может владеть охотничьим ружьем, если регулярно ездит на охоту. На такое оружие нужно обязательно получить разрешение.
Если лицо приобретет оружие, но не зарегистрирует его и не получит разрешение на использование и хранение, может получить лишение свободы на три-семь лет.
Процедуру получения разрешения на владение оружием во время военного положения упростили, согласно приказу МВД №170 от 01.03.2022. Этот документ упростил порядок предоставления разрешения на приобретение, хранение и ношение исключительно охотничьего огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.
Охотничье огнестрельное оружие может быть:
Но следует отметить, что приказом №170 не изменили возраст получения разрешений:
Что изменилось в процедуре выдачи разрешения на владение оружием, согласно приказу №170:
Разрешения на оружие можно получить в городских или районных отделах органов внутренних дел или в областных отделах разрешительной системы.
Перед этим нужно пройти медицинское обследование и собрать необходимые документы.
Перед этим нужно пройти медицинское обследование и собрать необходимые документы.
Чтобы получить разрешение на владение оружием, нужно:
Получить разрешение на оружие нужно лично. Если у людей есть оружие, которое уже должным образом зарегистрировано, для оформления следующих единиц можно предоставить только копии указанных бумаг. Но они должны быть заверенными.
Также можно подготовить предварительно справку о несудимости. Этот документ не всегда в списке тех, которые необходимо предоставить в отдел Национальной полиции, ведь разрешительная система правоохранительных органов выполняет этот запрос самостоятельно. Но, чтобы ускорить процесс, можно получить заранее справку и подать вместе с другими документами. Получить справку о несудимости можно, воспользовавшись порталом государственных услуг или заказав онлайн на сайте Сервисного Центра МВД.
Но процедура получения разрешения для других видов оружия несколько отличается. Ранее мы рассказывали, как получить разрешение на травматический пистолет в Украине.
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