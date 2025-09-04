Чтобы все было безопасно и в рамках закона: как получить разрешение на оружие в Украине 2025

Время от времени, наверное, каждый задумывается, не приобрести ли оружие для самозащиты. Особенно вопросы безопасности украинцев начали волновать после начала полномасштабного вторжения России. Большинство хотели бы иметь оружие, чтобы защититься.

Но владение любым оружием — ответственный поступок. Прежде всего, нужно пройти подготовку для использования оружия, правильно его хранить дома и, конечно, получить разрешение на владение, чтобы все было законно.

Разрешение на владение оружием — довольно сложная бюрократическая процедура. На период действия военного положения ее несколько упростили. Мы расскажем, как получить разрешение на оружие в Украине.

Что такое разрешение на оружие и зачем оно нужно

Разрешение на владение оружием позволяет пользоваться им на законных основаниях. В основном такое разрешение нужно получить работникам МВД, госслужащим, а также публичным лицам: журналистам, депутатам. Впрочем, обычный человек также может владеть охотничьим ружьем. На такое оружие нужно обязательно получить разрешение.

Если лицо приобретет оружие, но не зарегистрирует его и не получит разрешение на использование и хранение, может получить лишение свободы на три-семь лет.

Как изменилась процедура получения разрешения на оружие во время военного положения

Процедуру получения разрешения на владение оружием во время военного положения упростили, согласно приказу МВД №170 от 01.03.2022. Этот документ упростил порядок предоставления разрешения на приобретение, хранение и ношение исключительно охотничьего огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

Охотничье огнестрельное оружие может быть:

с длинноствольной резьбой;

с длинноствольной гладкоствольной;

с длинноствольной комбинированной.

Но следует отметить, что приказом №170 не изменили возраст получения разрешений:

с 18 лет можно получить разрешение на приобретение холодного, охлажденного, пневматического оружия, а также разрешение на приобретение и хранение (ношение) газовых пистолетов; с 21 года — разрешение на приобретение охотничьего гладкоствольного оружия; с 25 лет — разрешение на приобретение охотничьего нарезного оружия.

Что изменилось в процедуре выдачи разрешения на владение оружием, согласно приказу №170:

сократилось время получения разрешения (соответствующее разрешение должно быть выдано после проведения органами полиции проверок (при наличии такой возможности), срок проведения которой не может превышать двух дней );

); разрешение, полученное по сокращенной процедуре во время действия военного положения, будет действовать до истечения срока действия правового режима военного положения;

после прекращения военного положения огнестрельное оружие должно быть сдано гражданами в органы полиции не позднее десяти дней. Или соответствующее оружие (не позднее десяти дней после прекращения или отмены действия военного положения) может быть оформлено по приказу №622 или реализовано в установленном порядке;

уменьшили количество критериев, по которым в получении разрешения на владение охотничьим огнестрельным оружием может быть отказано или аннулировано, если он уже был выдан.

Как получить разрешение на оружие в Украине

Написать заявление в Министерство внутренних дел о предоставлении разрешения на покупку и использование оружия. Предоставить все необходимые документы. После этого принести справку об оплате сбора разрешительной системы. Если касательно документов, личности владельца, а также оружия нет никаких вопросов, то будет выписано разрешение на его использование. Разрешение будет иметь форму, состоящую из трех частей. Первая останется в самом Министерстве, две другие нужно взять с собой в магазин для покупки оружия. После того как оружие будет куплено, продавцы оставляют один бланк себе, а на другом должны написать характеристики оружия и вернуть владельцу.

Разрешения на оружие можно получить в городских или районных отделах органов внутренних дел или в областных отделах разрешительной системы.

Перед этим нужно пройти медицинское обследование и собрать необходимые документы.

Документы для получения разрешения на владение оружием

Чтобы получить разрешение на владение оружием, нужно:

сначала следует заполнить карточку-заявление;

подать заявление установленного образца на имя руководителя органа полиции по месту жительства;

сделать копию паспорта;

сделать четыре фотографии (3х4 см);

заблаговременно подготовить медицинскую справку (кроме охлажденного оружия). Форма 127/о;

для получения разрешения на ношение и хранение оружия необходимо иметь договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца оружия;

пройти курсы в специальных тирах в твоем городе и получить справку об изучении материальной части оружия, специальных средств, правил обращения с ними и их применении (кроме охлажденного оружия);

обязательно иметь платежный документ (квитанция об оплате за услугу по регистрации оружия).

Получить разрешение на оружие нужно лично. Если у людей есть оружие, которое уже должным образом зарегистрировано, для оформления следующих единиц можно предоставить только копии указанных бумаг. Но они должны быть заверенными.

Также можно подготовить предварительно справку о несудимости. Этот документ не всегда в списке тех, которые необходимо предоставить в отдел Национальной полиции, ведь разрешительная система правоохранительных органов выполняет этот запрос самостоятельно. Но, чтобы ускорить процесс, можно получить заранее справку и подать вместе с другими документами. Получить справку о несудимости можно, воспользовавшись порталом государственных услуг или заказав онлайн на сайте Сервисного Центра МВД.

Оружие, на которое не требуется разрешение

Пневматика, имеющая калибр менее 4,5 мм и скорость пули менее 100 м/с.

Газовые баллончики.

Контактные электрошокеры.

Чтобы все было безопасно и в рамках закона: как получить разрешение на оружие в Украине 2025

Но процедура получения разрешения для других видов оружия несколько отличается. Ранее мы рассказывали, как получить разрешение на травматический пистолет в Украине.

