Ответственности не избежать! Какой штраф за управление транспортом без прав в Украине в 2023 году

Мы привыкли, что каждый день что-то меняется в нашей повседневности. Однако кое-что должно оставаться стабильным, и это законодательство.

Так, несмотря ни на что, штрафы за вождение транспортного средства без прав никто не отменял. Но сколько придется заплатить за свою ошибку водителю?

Какой штраф за езду без прав в Украине в 2023 году

Согласно положениям статьи 125 Кодекса Украины об административных правонарушениях, если лицо не может показать полицейскому водительское удостоверение или свидетельство о регистрации транспорта, то его ждет штраф в размере двадцати пяти не облагаемых налогом минимумов, или же 425 грн.

Сейчас также смотрят

За управление транспортным средством лицом, не имеющим на это права, или же передача руля такому человеку, предусматривает наложение штрафа в размере двухсот не облагаемых налогом минимумов, или же 3 400 грн.

Если человеку запретили управлять транспортным средством, но он нарушил предписание, тогда ему грозит лишение прав от трех месяцев до полугода.

Какой штраф за повторную езду без прав

Если лицо задержали на повторном управлении транспортным средством без прав, тогда оно должно заплатить штраф в размере 20 400 грн. За еще одно повторение нарушения ее ждет штраф — 40 800 грн.

Более двух лет в Украине работает система автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Вместе с ней появилась возможность вовремя отслеживать наличие штрафов, не выходя из дома.

Для этого тебе нужен только смартфон и интернет. Читай, как проверить штрафы на авто за нарушение ПДД.

А еще у Вікон есть свой Telegram и Instagram. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!