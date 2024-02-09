Пострадали из-за неубранного снега на улице? Как получить компенсацию — пошаговая инструкция

В последнее время в Украине погода стала действительно зимней. Насыпает снег, и буйствуют морозы. А потому не всюду коммунальщики успевают убирать лед и снег. Если ты травмировался(-лась) из-за неубранного снега, мы расскажем, можно ли получить денежную компенсацию.

Компенсация за травмы из-за неубранного снега — как получить

Если ты получил(-а) травмы из-за нечищенных дорог и тротуаров, или с крыши на тебя упала сосулька — имеешь право на компенсацию. Однако все проще, если у тебя есть страховка. Если ее нет, придется начинать долгий процесс с государством.

Придется подготовить доказательства, что случай травмирования произошел именно из-за неубранного снега. На сайте Голосеевской РГА сообщили, что у каждого тротуара и дороги есть свой владелец, то есть тот, кто отвечает за этот участок.

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Узнать, кто ответственен за конкретную зону, где произошло травмирование, можно в районной госадминистрации, ЖЭКе или онлайн-реестре владельцев недвижимого имущества. Когда будешь иметь информацию, нужно будет обратиться за денежной компенсацией на лечение в ответственное учреждение.

Также обратиться нужно в суд — в таком случае можно возместить физический и моральный ущерб. Не забудь зафиксировать место падения или травмы с привязкой к улице, свои повреждения (лучше иметь справку из больницы или травмпункта), если есть возможность — попроси запись с видеокамер двора или о помощи свидетелей.

Полиция должна зафиксировать факт травмы. После этого можно писать заявление в правоохранительные органы.

Чтобы точно получить компенсацию, сохрани все квитанции и чеки за связанные с расходами на переезд, лечение. Также сделай ксерокопию записи о приеме из медицинского журнала.

Если вы живете в многоквартирном доме и пострадали возле него — претензии следует выдвигать коммунальному предприятию, которое обслуживает дом. Если случай произошел на лестнице офиса, банка, супермаркета — ответственность должен нести тот, на кого возложена обязанность убирать эту территорию.

Чтобы получить денежную компенсацию, придется обратиться в суд. Потому что необходимо доказать, что травмирование произошло из-за небрежности лица или организации, отвечающей за уборку территории. Срок исковой давности — 3 года, но обращаться лучше сразу.

Частные предприятия быстрее выплачивают компенсации, потому что не хотят иметь дела с судом. С коммунальными и государственными предприятиями все гораздо дольше и сложнее.

Ст. 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях за нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов предусмотрена административная ответственность, что влечет наложение штрафа на граждан от 20 до 80 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (340-1360 грн) и на должностных лиц, граждан — субъектов предпринимательской деятельности — от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (850-1700 грн).

Раньше мы рассказывали, как получить компенсацию за неиспользованный отпуск.

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