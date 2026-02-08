Для тебя Твоя безопасность

В квартире лопают батареи: что делать, если дом остался без отопления зимой

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 08 февраля 2026, 09:00 2 мин.
что делать если разорвало трубы
Фото Depositphotos

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь